Funktionsstödsförvaltningen söker ny sektionschef!

Publiceringsdatum2025-08-11
Som sektionschef i avdelning LSS bostäder på Funktionsstödsförvaltningen finns inte tid att ha tråkigt. Dagarna flyger förbi med ständiga utmaningar, meningsfulla dialoger och givande uppdrag. Låter det intressant och tror du dig ha vad som krävs så in med en ansökan!
I rollen som sektionschef arbetar du nära verksamheterna och dina medarbetare, du har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi samt den administration som kommer med dessa ansvarsområden. I uppdraget ingår det att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen utifrån verksamhetens mål och budget samt att kommunicera och förankra verksamhetsinriktning och mål till medarbetarna.
Tillsammans arbetar vi för att arbetsdagarna ska präglas av ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Du arbetar för en hälsosam arbetsplats genom delaktighet och dialog. I rollen som sektionschef blir du en värdefull medlem i enhetens ledningsgrupp där ni strävar efter att fungera som ett handlingskraftigt team som tillsammans arbetar för Malmöbornas bästa. I ditt chefsuppdrag är det också viktigt att du, i samspel med övriga chefer, skapar förutsättningar för kompetensutveckling, engagemang och arbetsglädje.
Du har stöd i ditt uppdrag från din chef, kollegor, chefsstöd och utvecklingssekreterare samt från förvaltningens stabsavdelningar. I Funktionsstödsförvaltningen och Malmö stad erbjuds även kommungemensam arbetsmiljöutbildning, mentorskap och ledarskapsdagar.
Vi tillämpar flextidsavtal och erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet att semesterväxla.Kvalifikationer
Vi söker dig med universitets/högskoleexamen om minst 180hp med inriktning mot beteendevetenskap, hälsa, samhälle elleannat likvärdigt. Har du chefs- eller ledarutbildning är det meriterande.
I rollen som sektionschef krävs det att du har tidigare chef/ledarerfarenhet. Du som söker har tidigare erfarenhet från ett fullt chefsuppdrag-, där personal, budget- och arbetsmiljöansvar ingår. Har du dessutom erfarenhet av att ha arbetat med önskeschema och Timecare är detta meriterande. Det är även önskvärt att du har kunskap och erfarenhet kring LSS och/eller SoL. Vi förutsätter att du har god datorvana och erfarenhet av administrativa system samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Vi söker en sektionschef som är lyhörd, kommunicerar och är tydlig med verksamhetens mål och kan förmedla sitt budskap. Du är en närvarande ledare som har förmågan att motivera, inspirera och med engagemang och förtroende ge medarbetare såväl stöd som ansvar. Som sektionschef behöver du kunna samarbeta, bygga relationer och nya nätverk samt samordnar grupper och följa upp andras arbete. Du uppskattar ett nära samarbete med ledningsgruppen och arbetar i tvillingskap eller trillingskap för att kunna stötta varandra bättre i ledarskapet.
För att du ska trivas och lyckas i ditt uppdrag tror vi att du har ett stort samhällsengagemang, god omvärldsbevakning, med både helhetsyn och strategisk förmåga. Du är lugn och stabil och har en förmåga att fokusera på situationer som kan uppstå. Du är en person med egen motor/driv som aktivt medverkar i problemlösning utan att tappa målfokus.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med fokus på medarbetarnas, verksamhetens och inte minst Malmöbornas bästa.
Om arbetsplatsen
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse
I den här rekyteringen tillämpar vi löpande urval. Vänta därför inte med din ansökan. Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
