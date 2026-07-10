Funktionsdirektör till Koncernkontoret
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2026-07-10
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Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling.
Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och Region Skånes huvudkontor vars uppdrag är att leda, driva, utveckla, samordna och följa upp regionens verksamhet. Koncernkontorets drygt 950 medarbetare arbetar med att leda regionens hälso- och sjukvård det regionala utvecklingsuppdraget samt regionala stödfunktioner. Våra arbetsplatser finns främst på Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Malmö.
Koncernstab kansli är en av fem koncernstaber och samlar flera olika stödfunktioner som kansli, juridik, område information, miljö, kvalitet och funktion för oegentligheter och välfärdsbrott. Vi har ett stort fokus på hur vi tillsammans kan utveckla våra regionala funktioner samt vårt interna arbete på förvaltningen. Målbilden är att skapa större tydlighet, effektivitet och samspel genom att stärka gemensamma arbetssätt, förbättra samordningen av stöd och säkerställa att förvaltningen agerar enhetligt och med tydlig riktning.
Som funktionsdirektör har du en central roll i denna förflyttning. En viktig del av uppdraget är att säkerställa att de olika funktionerna fungerar som aktiva och framåtblickande partners till verksamheterna. Du ansvarar för att fånga upp behov, prioritera insatser och omsätta dessa i ett samordnat stöd till ledning och chefer. Genom ditt ledarskap bidrar du till att stärka samverkan mellan Koncernkontoret, verksamheterna och den politiska ledningen, vilket skapar förutsättningar för att strategiska initiativ får genomslag i hela organisationen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som chef som leder andra chefer ansvarar du för hela din verksamhets resultat. Du skapar framgång i ditt uppdrag genom dina direktrapporterande chefer, vars ledarskap du sätter stort värde på och prioriterar att vidareutveckla. Tillsammans med din ledningsgrupp utvecklar du verksamheten. Du omsätter strategi till handling, samordnar flöden, främjar samverkan internt och externt samt leder utvecklings- och förändringsarbeten långsiktigt och med fokus på att skapa värde för dem vi är till för.
Du leder och samordnar områdena kansli, juridik, information, miljö, kvalitet och funktion för oegentligheter. Du verkar på ledningsgruppsnivå och säkerställer att dessa funktioner samspelar effektivt, med ett gemensamt fokus på att stödja verksamheten och bidra till en fungerande helhet.
Du agerar också kvalificerat ledningsstöd till biträdande förvaltningschef och förvaltningsledning, där du på uppdrag samordnar, bereder och följer upp förvaltningsövergripande frågor, interna processer och beslutsordning. Det kan handla om områden som lokaler och säkerhet, miljö, dokumenthantering, administration samt beredning och förvaltning av lokala tillämpningsanvisningar och planer.
Tjänstens placeringsort är Kristianstad och din arbetstid fördelas mellan kontoren i Malmö och Kristianstad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från högskola eller universitet, som arbetsgivaren bedömer som lämplig för uppdraget. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef, inklusive att leda andra chefer. Du har under flera år verkat i en ledande befattning inom en stor och komplex organisation och politiskt styrd verksamhet. Du har även en god förståelse för samspelet mellan politisk styrning och tjänsteorganisation. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av att leda, utveckla och skapa resultat genom andra, även i sammanhang där du verkar utan formellt personalansvar, såsom i matrisorganisationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet från ledande befattningar inom region eller kommun, samt av att utveckla och effektivisera stabs- eller huvudkontorsfunktioner.
Du har en mycket god systemförståelse och en väl utvecklad organisatorisk helhetssyn. Du är en förtroendeingivande ledare med stark förmåga att bygga och vidmakthålla goda relationer, samt hög trovärdighet i samverkan på olika nivåer, såväl internt som externt. Vidare arbetar du strukturerat och har mycket god förmåga att planera, prioritera och följa upp verksamhet, med ett tydligt kort- och långsiktigt perspektiv. En god förmåga att omsätta strategiska mål till operativ handling och säkerställa genomförandekraft i organisationen är en förutsättning.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang.
Region Skåne kan komma att utföra säkerhetsprövning och i vissa fall registerkontroll enligt bestämmelserna i Säkerhetsskyddslagen. Du kan även komma att bli krigsplacerad i din befattning.
Intervjuer är planerade till 11, 12 och 13 augusti. Slutintervjuer är preliminärt planerade till 25 och 27 augusti. Däremellan kommer arbetspsykologiska tester att göras på aktuella kandidater. Vid eventuell kontakt med rekryterare kan återkoppling förväntas först v. 30 på grund av semester.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse .
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331414". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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211 74 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Koncernkontoret Kontakt
Jonna Myrebris, Regiondirektör 044-3093000 Jobbnummer
9999555