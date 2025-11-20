Funktionschef SJ Trafikledning
2025-11-20
Letar du efter en utmaning som kräver ett förtroendeingivande ledarskap i kombination med mycket ansvar? Vi söker nu en Funktionschef till SJ Trafikledning där du har personalansvar såväl som strategiskt ansvar i operativ verksamhet. Du erbjuds en dynamisk roll med högt tempo där du verkligen får möjlighet att utvecklas som ledare. Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Den operativa verksamheten på SJ Trafikledning är tillgänglig hela trafikdygnet för att säkerställa ett gott kundomhändertagande och att kunden kommer fram till sin slutdestination. Vidare verkar SJ Trafikledning som operativ arbetsledning för personal som tjänstgör ombord på våra tåg. Vår strävan är att är ha en kundfokuserad trafikledning som säkerställer effektiv resursstyrning av bana, fordon och personal.
SJ Trafikledning ansvarar för att driva trafiken på ett kvalitativt sätt och för att infria de kundlöften vi på SJ har utlovat. Som Funktionschef har du ett dynamiskt arbete, där ett aktivt ledarskap inom teamet är viktigt och där du hanterar både operativa och strategiska frågor för funktionen. Du kommer att ingå i ett team med bred kompetens och som ser tempoväxlingar i arbetet som en välkommen utmaning.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Funktionschef är du ansvarig för medarbetare och funktion inom en eller ett par funktioner på SJ Trafikledning. Du har tydligt kundfokus när du leder och samordnar funktionens arbete. Du ansvarar för att utveckla processer, metoder, verktyg och rutiner för funktionen, många gånger i samarbete med övriga produktionsnära enheter på SJ.
Som Funktionschef har du ansvarsområden som innefattar:
• Ha personalansvar och bemöta personalfrågor för ditt team.
• Ha funktionsansvar och hålla i möten för funktionen och SJ Trafikledning.
• Arbeta med förbättringsprojekt och utveckla processer, metoder, verktyg och rutiner.
VI SÖKER DIG SOM
Förväntningar på den vi söker
För att lyckas i rollen ser vi att du är lyhörd, har en hög analytisk kapacitet och är förtroendegivande. Du kan sätta gränser, du är trygg med ditt eget beslutsfattande och kan prioritera bland arbetsuppgifter. För att kunna leda ditt team krävs en god kommunikativ förmåga och att du trivs med att motivera, coacha och utveckla andra. Du trivs i en omväxlande miljö och kan vara flexibel och anpassningsbar när så behövs. Du har god förmåga att agera affärsmässigt samt att utveckla organisation och processer tillsammans med andra kollegor. Att samarbeta med andra är något som du drivs av då du kommer skapa, utveckla och bibehålla relationer, såväl internt som externt.
Vi söker dig som:
• Har examen från högskola/universitet eller motsvarande erfarenhet
• Har minst 3-5 års arbetslivserfarenhet med erfarenhet som ledare inom operativt ledningsarbete
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet inom verksamhetsutveckling, strategiskt förbättringsarbete eller projektledning
• Har erfarenhet av att arbeta med utbildningsrelaterade frågor
• Har erfarenhet av att arbeta med kollektivavtal- och arbetsrättsliga frågor
Tjänsten avser en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i centrala Stockholm och vi på SJ erbjuder dig att arbeta genom en hybridlösning av digitala möten på distans såväl som närvaro på kontoret. Denna tjänst kräver dock en hög närvaro på arbetsplatsen. Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. För den här tjänsten kan en provanställning bli aktuell. Varmt välkommen att ansöka!
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår SJ's önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Ansvarig rekryteringskonsult: milly.weidstam@academicwork.se
Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens drygt 6 600 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande - SJ för Sverige framåt.
