Fullstackutvecklare (Kotlin/Java)
2026-03-15
Vi söker nu en erfaren fullstackutvecklare för ett uppdrag hos vår kund i Växjö - ett av Sveriges ledande SaaS-bolag. Uppdraget inleds som konsultuppdrag i 12 månader med tydlig ambition att därefter övergå i en anställning direkt hos kunden.
Detta är en möjlighet för dig som vill arbeta långsiktigt i en produktdriven organisation där teknik, innovation och kundnytta står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett autonomt, produktnära team inom affärsområdet Business Platform där man utvecklar centrala SaaS-produkter som dagligen används av hundratusentals företag i Sverige.
Teamen har helhetsansvar för sina produkter - från idé och utveckling till produktion och vidareutveckling. Du arbetar både frontend och backend och är med och påverkar tekniska beslut, arkitektur och arbetssätt.
Miljön är modern, agil och teknikdriven, med högt fokus på kvalitet, skalbarhet och långsiktig förbättring.
Tech stack (varierar mellan team)
Backend: Kotlin (primärt), Java, PHP (befintlig kodbas), Go, Node.js
Frontend: React, React Native, TypeScript, JavaScript
Databaser & integrationer: PostgreSQL, REST, Kafka
DevOps: Docker, Kubernetes, GitHub
Kunden befinner sig i en teknisk förflyttning där delar av PHP-miljön moderniseras mot Java/Kotlin, vilket gör att erfarenhet av både äldre och modernare miljöer är meriterande.
Om dig
Du är en utvecklare som trivs i en produktorganisation där du får ta ansvar och påverka. Du har ett genuint teknikintresse och uppskattar att arbeta i team där samarbete, kvalitet och kontinuerlig förbättring är centralt.
Du vill inte bara leverera kod - du vill vara med och bygga långsiktiga lösningar som gör verklig skillnad för användarna.
Din Profil
3 års erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling
Mycket goda kunskaper i Kotlin och/eller Java
Erfarenhet av fullstackutveckling
Erfarenhet av arbete i agila team
God förståelse för systemdesign, arkitektur och moderna utvecklingsprinciper
Obehindrad kommunikation på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av både PHP och Java/Kotlin (särskilt i moderniseringsarbete)
Erfarenhet av React eller annan modern frontend-teknik
Erfarenhet av Docker, Kubernetes och mikrotjänstarkitektur
Erfarenhet av händelsedriven arkitektur (ex. Kafka)
Övrig information
Placering: Växjö
Arbetsmodell: Hybrid - 3 dagar på plats, 2 dagar remote
Start: Enligt överenskommelse (flexibel start, gärna så snart som möjligt) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fullstackutvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
352 20 VÄXJÖ Arbetsplats
Ndpitab Jobbnummer
9798256