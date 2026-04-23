Fullstackutvecklare
Komatsu Forest AB / Datajobb / Umeå
2026-04-23
Varför Komatsu Forest? Vi kombinerar avancerade digitala lösningar med branschledande skogsmaskiner och molntjänster som Smart Forestry, vilket gör ditt arbete både tekniskt utmanande och meningsfullt. Hos oss kommer du att ha en nära koppling till verksamheten, våra maskiner och den miljö de används i - en unik chans att se dina lösningar användas i verkligheten. Som en del av vårt R&D-team med över 130 ingenjörer och specialister får du en kreativ arbetsmiljö där idéer blir verklighet och där du kan påverka hela utvecklingskedjan, från design till implementation och verifiering.
Ditt nya jobb I rollen som fullstackutvecklare arbetar du i ett team som utvecklar och designar mjukvara i PC-miljö och molnlösningar för våra maskiner. Du får en bred roll med inslag av:
Systemdesign och arkitektur för våra egna system
Utveckling av front- och backend för våra olika applikationer
Integration och drift av vår molnplattform SmartForestry
Teamet består av kunniga och engagerade kollegor som stöttar varandra och arbetar agilt i en modern kontorsmiljö med nära koppling till mjukvarulabb och övriga R&D-funktioner. Kika gärna närmare på vår arbetsplats här.
Vem är du? För att lyckas i rollen har du:
En akademisk examen inom datavetenskap eller interaktionsdesign, alternativt annan utbildning eller erfarenhet vi bedömer likvärdig
Flera års erfarenhet av front- och/eller backendprogrammering i C#/Java/Typescript och är trygg i rollen som utvecklare
Erfarenhet av REST API's och datalager
Goda kunskaper i både svenska och engelska
Har du dessutom erfarenhet av arbete med skoglig data och StanForD är det meriterande.
Som person är du engagerad och trivs i en kreativ miljö där laganda, kvalitet och ständig utveckling står i fokus. Du är initiativtagande, analytisk och nyfiken, samtidigt som du har en stark samarbetsförmåga och bidrar till en god dynamik i teamet.
Vad erbjuder vi?
Ett teamorienterat arbetssätt där vi stöttar och lär av varandra samt löser problem tillsammans
Möjlighet att arbeta i en miljö där ständiga förbättringar & dina ambitioner och drivkrafter värdesätt
En karriär med intressanta, meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter i ett globalt företag som vet att mångfald bidrar till goda resultat och en bättre arbetsplats
Trygghet och variation i en stor och stabil organisation med en lång historia - där du är med och skapar vår framtid
En modern arbetsmiljö i nya fräscha lokaler på vårt huvudkontor i Umeå
Till den här tjänsten ansöker du enkelt genom att endast bifoga ditt CV (eller ansluta med din LinkedIn-profil).
Välkommen med din ansökan!
Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Komatsu Forest AB
https://career.komatsuforest.se
903 65 UMEÅ Arbetsplats
