Fullstack-utvecklare / Tech Lead hos Vericount
Vericount AB / Datajobb / Skellefteå Visa alla datajobb i Skellefteå
2025-12-15
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vericount AB i Skellefteå
Vi har teknologin, vi har visionen och vi har bevisat att marknaden behöver oss. Nu söker vi en pragmatisk Fullstack-utvecklare / Tech Lead som vill ta vår befintliga plattform och växla upp den till en marknadsledande tjänst.
Är du utvecklaren som ser potentialen i en stark grund och vet exakt hur man bygger vidare för skalbarhet och prestanda?
Om Vericount
Sveriges redovisningsbyråer drunknar idag i manuell administration, vilket hindrar dem från att erbjuda den strategiska rådgivning kunderna behöver. Vår mission är tydlig: Samma team. Dubbel effektivitet.
Vi bygger en AI-driven "copilot" som stärker konsulten utan att ersätta den mänskliga expertisen. Med en egenutvecklad teknologi, full spårbarhet och säkerhet i bankstandard löser vi branschens "rådgivningsgap". Vi har validerat vår lösning på marknaden, nu är vi redo att gasa. Vi är ett tech-bolag i framkant som själva använder AI-stödd utveckling för att leverera snabbt och precist.
Om rollen som Fullstack-utvecklare / Tech Lead
I den här rollen tar du rygg på grundarteamet och blir vår tekniska nyckelspelare framåt. Du tar över ägarskapet för vår existerande kodbas och ansvarar för att vidareutveckla arkitekturen. Vi söker dig som kan balansera förvaltning med innovation.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Förädla och skala: Du analyserar och optimerar vår nuvarande lösning för att hantera fler användare och större datamängder med bibehållen prestanda.
AI-integration: Du vidareutvecklar integrationen mellan vår parser, RAG-arkitekturen och gränssnittet för att göra användarupplevelsen ännu smidigare.
Fullstack-ansvar: Du rör dig obehindrat över hela stacken, från Python i backend till React/Next.js i frontend, och ser till att koden håller högsta kvalitet.
Tekniskt ledarskap: Du sätter strukturer för kodgranskning, testning och CI/CD. På sikt kommer du att spela en avgörande roll i att bygga upp och leda vårt växande utvecklingsteam.
Vem letar vi efter?
Vi söker inte bara en kodare, utan en teknisk ledare. Du trivs i en miljö där kartan inte alltid är färdigritad, men där målet är glasklart. Du använder moderna verktyg och AI i din vardag för att vara en effektivare utvecklare.
Vi ser att du har (Krav):
Minst 5+ års erfarenhet av fullstack-utveckling.
Mycket goda kunskaper i Python samt React/Next.js.
Vana att ta över, förstå och vidareutveckla befintliga kodbaser.
Erfarenhet av molninfrastruktur (AWS/GCP/Azure) och CI/CD-flöden.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att skala SaaS-tjänster från tidig fas till bred marknadslansering.
Kunskap om LLM-implementering och vektordatabaser.
Bakgrund inom fintech eller affärssystem (förståelse för säkerhetskrav och integrationer).
Varför ska du jobba hos oss?
Du kommer in i ett perfekt skede där den stora resan har precis börjat.
Påverkan: Du får omedelbar effekt på produkten och hur den används av våra kunder.
Möjligheter: Som Tech Lead i detta skede har du stora möjligheter att forma din egen roll och teamets framtid. Vi erbjuder ett attraktivt optionsprogram.
Modern miljö: Vi tror på "best tool for the job". Vi uppmuntrar innovation och smarta genvägar som inte tummar på kvaliteten.
Kultur: Vi sitter i Skellefteå och bygger världsklass-teknik med en prestigelös och driven kultur.
Praktisk information
Arbetsort: Skellefteå (Möjlighet till hybridarbete).
Omfattning: Heltid (100 %).
Anställningsform: Tillsvidareanställning (vi tillämpar provanställning).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Så här ansöker du
Skicka ditt CV (eller länk till din LinkedIn) och gärna en länk till din GitHub eller portfolio till jobb@vericount.se
. Märk ansökan med "Tech Lead". Vi intervjuar löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Vi undanber oss vänligen men bestämt all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Skicka ditt CV (eller länk till din LinkedIn) och gärna en länk till din GitHub eller portfolio.
E-post: jobb@vericount.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tech Lead". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vericount AB
(org.nr 559552-9305) Jobbnummer
9643589