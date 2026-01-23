Fullstack-utvecklare (Python/Typescript/AI)
2026-01-23
På Doktor.se omdefinierar vi det svenska sjukvårdssystemet genom att göra det mer tillgängligt, smidigt och effektivt - utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet. Vår unika hybridmodell, som kombinerar fysiska vårdcentraler med moderna digitala lösningar, har gjort oss till den största digitala vårdgivaren i Sverige, med miljontals konsultationer varje år. Vi är också stolta över att vara en av de mest populära arbetsgivarna inom vården.
Om rollen
Som Fullstack-utvecklare på Doktor.se får du frihet och ansvar att påverka produkter som verkligen gör skillnad. Våra produktteam har stort ägarskap över sina initiativ - från idé till lansering - och du kommer att arbeta nära produktchefer, designers och utvecklare för att skapa innovativa lösningar som förbättrar vårdupplevelsen för miljontals användare.
Vad du kommer jobba med
Utveckla fullstack-applikationer från idé till lansering i nära samarbete med produktteam.
Utveckla AI-tjänster Vi expanderar in i AI och möjlighet att bygga tjänster både med AI som verktyg men också integrera våra tjänster med AI är i full-fart, va med tidigt på denna resa!
Bygga användarcentrerade gränssnitt med React, Redux och Next.js.
Utveckla och underhålla REST API:er i Python och Node.js med fokus på prestanda, skalbarhet och säkerhet.
Optimera CI/CD-pipelines för att säkerställa smidiga integrationer och leveranser.
Bidra till teamets utveckling genom att dela kunskap och samarbeta tvärfunktionellt.
System-design och arkitektur Bidra i teamets design och arkitektoniska diskussioner och se till att vi utvecklar applikationer med best practices och moderna tekniker
Vad vi söker
Erfarenhet: Minst 4 års erfarenhet som fullstack-utvecklare, med förmåga att arbeta med både front-end och back-end.
Backend kompetens: Node.js/Python. Du är mycket bekväm med antingen Python, Javascript/Typescript med Node.js och har kanske använt ramverken FastAPI, Django, Pydantic, Fastify Nest.js eller Next.js tidigare.
Utbildning: Relevant universitetsutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Databas/DevOps: Du har erfarenhet med databaser och kan SQL framförallt med PostgreSQL. Meriterande är erfarenhet med verktyg som Redis, SQS och även dev-ops system inom AWS med Docker, Terraform och CDK.
Front-end kompetens: Du har goda kunskaper inom front-end utveckling av HTML, CSS samt med React och Redux.
Problemlösning: Förmåga att identifiera och lösa problem med användaren i fokus.
Ägandeskap: Stark laganda och ansvarstagande och vana att arbeta i agila miljöer.
Språk: Engelska är vårt huvudspråk inom tech, men kunskaper i svenska är en fördel.
Vad vi erbjuder
Du blir en del av ett sammansvetsat och samarbetsinriktat team, med en modern och inspirerande arbetsmiljö på vårt kontor på Sveavägen 63 i Stockholm. Du får möjlighet att bidra i meningsfulla projekt och samtidigt utvecklas i din yrkesroll, med kontinuerligt stöd för din professionella tillväxt.
Vi erbjuder också:
30 dagars semester
Tjänstepension (ITP1)
Friskvårdsbidrag
Personligt utbildningsbidrag
Gemensam måndagsfrukost
Mer praktiska detaljer
Startdatum: Så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Anställningsform och omfattning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med inledande provanställning (6 månader).
Hybrid- och kontorspolicy: Vi jobbar fyra dagar per vecka från kontoret. Det är valfritt att arbeta hemifrån på fredagar.
Plats: Stockholm, Sverige (Sveavägen 63)
Var med och revolutionera vården!
Om du brinner för att utveckla teknik som hjälper människor och vill arbeta i en agil miljö med hög grad av självständighet, vill vi gärna höra från dig!
