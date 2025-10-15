Fullstack Java utvecklare - Stockholm heltid
2025-10-15
Modernera är ett modernt rekryteringsföretag. www.modernera.se
För en kunds räkning söker vi nu en fullstack Java utvecklare. Vår kund är ett marknadsledande företag inom webbaserade lösningar för lärare och skolledare och används av 2000+ skolor och över 1,1 miljon användare. Företaget har funnits sedan 2003 och har över 40 medarbetare.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Stockholm. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån.
Du kommer att arbeta med företagets utvecklingsteam och produktledning för att bygga smarta lösningar för elevadministration, kommunikation, lärplattformar och schemaläggning, och på så sätt förenkla skolarbetet för lärare, elever och vårdnadshavare i hela Sverige.Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
Du har över tre års erfarenhet av systemutveckling från tidigare arbete
Goda kunskaper i Java och frontend-ramverk som React, Vue, Angular eller motsvarande
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av front- och backendutveckling, gränssnittsutveckling, single-page-applications och mobila klienter ses som meriterande.
Du får:
En unik och speciell arbetsplats med fantastiskt kunniga kollegor
Ett stimulerande och utvecklande arbete där du får vara med och påverka Sveriges utbildning och skola
Stora möjligheter att påverka bolagets utveckling
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Tillsvidareanställning. Fast lön, enligt överenskommelse. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
Skriv "Fullstack Java utvecklare - Stockholm heltid" i ärenderaden.
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
