Full stack software engineer
2025-09-19
Algoryx är världsledande inom fysikalisk simulering och fysikbaserad AI. Vi utvecklar nya lösningar för för självgående maskiner, robotar och fordon - både på land, till havs och i rymden. Bland våra kunder finns många av världens mest framstående företag och varumärken. Med huvudkontor i Umeå och ett kommande kontor i Stockholm, arbetar våra 40 medarbetare tillsammans för att skapa teknologi och programvaror som når och förändrar hela världen. Läs mer på www.algoryx.com.
Du kommer att arbeta med både frontend och backend för att utveckla moderna webbtjänster och koppla kraftfulla simuleringar och AI till användarvänliga gränssnitt. Du får även möjlighet att arbeta med, och lära dig mer om, cloud operations och DevOps. Erfarenhet av Docker, Kubernetes och molnplattformar (AWS, Azure, GCP) är meriterande. Du kommer att jobba i nära samarbete med andra utvecklare och ingenjörer, där vi lär oss av varandra
Din roll hos oss
För att vi och våra kunder ska kunna utveckla och förbättra fysikaliska modeller av fordon på jorden och på månen så krävs realistiska miljöer.
Du kommer jobba i gränslandet mellan våra utvecklingsingenjörer och kunder.
Du kommer jobba med utveckling av gränssnitt, protokoll för kommunikation och robusta och skalbara backend system.
Du kommer jobba med funktionalitet och UX för användare som utvecklar framtidens autonoma maskiner och robotar med hjälp av AI, 3D och simulering.
Du kommer ingå i ett team som:
Utvecklar och underhåller interaktiva webbapplikationer (frontend och backend).
Designar och implementerar API:er och integrationer.
Bygger och driftar tjänster i Docker- och Kubernetes-miljöer.
Hanterar och optimerar cloud-infrastruktur (AWS/Azure/GCP).
Deltar i arkitektur- och tekniska vägval.
Vi tror att du har erfarenhet av en eller flera av följande:
Frontend: Angular, React, Vue, Svelte, eller liknande moderna ramverk
Backend: Node.js, Python, .NET eller motsvarande
Containerteknik: Docker, Podman, Kubernetes
Molnplattformar: AWS, Azure eller Google Cloud
CI/CD och DevOps-principer
3D grafik/API är meriterande,
Kanske har du ett intresse för generativ AI och språkmodeller som verktyg för att utveckla gränssnitt och användarupplevelser?
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Vad vi erbjuder dig
Hos Algoryx blir du en del av en innovativ miljö där du får möjligheten att påverka framtidens teknologi. Vi erbjuder:
En lärande miljö: Vi jobbar ständigt med utveckling av vår personal med aktiviteter som Guilds, bokklubbar, artikelseminarium och liknande.
Attraktiva förmåner: kollektivavtal, friskvårdsbidrag, hälsovård på arbetstid, kompetensutveckling, flextid, sjukvårdsförsäkring, föräldrapenningstillägg och utökad semester.
Hybridarbete: Flexibilitet att arbeta på kontoret eller på distans, beroende på vad som passar dig bäst.
En fantastisk arbetsplats: Utsedd till "Årets arbetsgivare" på Umeågalan 2023, med fokus på öppenhet, trivsel, personlig utveckling, delaktighet och god balans mellan arbete och fritid.
Praktisk information
Omfattning: Heltid (möjlighet till deltid).
Placering: Umeå.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Fast månadslön.
Kontakt och ansökan
För frågor, kontakta Anders Backman, CTO, på 070-392 64 67.
Fackliga representanter kontaktas via facket@algoryx.com
:
Martin Nilsson, Unionen
Joakim Mörk, Sveriges ingenjörer
