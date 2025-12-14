Fukttekniker Stockholm
2025-12-14
Som fukttekniker hos oss har du ett komplext och spännande jobb där du arbetar förebyggande och bedömer uppkomna fuktskador ofta hos privatpersoner men även i föreningar och lokaler. Våra fukttekniker utför fuktmätningar i samband med en skadebesiktning, hanterar fuktskador och avgör vilken uttorkningsteknik som ska användas i relation till byggnadens konstruktion och material.Vi ser gärna att du har specialistkunskaper inom uttorkningsteknik av material efter en fuktskada, samt kunskaper som krävs för att göra beräkningar inom området. Du har kännedom om olika avfuktningstekniker som sorbtionsteknik, kylteknik och värme/upphettning. Som fukttekniker är du utbildad inom fuktmekanik och energieffektivitet. Kunskap om gällande byggregler och branschregler samt arbetsmiljölagen är ett stort plus.
Vi söker dig som är ansvarsfull och van att leverera goda resultat. Du trivs i samspel med andra och jobbar även bra självständigt. Du är bekväm med kundkontakt och är duktig på att förklara på ett lätt förstått sätt. Du är målmedveten och ger dig inte trots motgångar. Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav men önskvärt. Är du även duktig på ventilation och förbättringar är det ett stort plus. B körkort är ett krav. Erfarenhet av Radon åtgärder önskvärt.
