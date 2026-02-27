Fukttekniker - installatör - sanerare

Avfuktningsteknik Sverige AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-02-27


Arbetsförmedlingen rubriker är begränsade till förvalda rubriker som i detta fall inte heller stämmer överens med tjänsten
Vi söker dig som är en händig person du behöver inte vara utbildad men erfarenhet som montör, sanerare, snickare, ventilation, isolering, mekaniskt ventilerade golv allmänt är meriterande.
Du ska ska trivas att jobba med olika typer av installationer och åtgärder ibland i många miljöer.
Arbetet varierar med allt ifrån att spruta lösullsisolering i en vind till att lägga marktäckning i en krypgrund , montering av avfuktare och ventilation, sanering, installera av mekaniskt ventilerade golv och lägga tex parkett.
Mycket meriterande att om du är van med snickar-jobb/bygg och ventilation, sanering etc.
Vårat upptagningsområde är i första hand Stockholms området men vi verkar i hela mälardalen.
Arbetstiden är är normalt mellan 7-16 Alternativ anställning kan även bli aktuell

KRAV: Flytande svenska, körkort B, ostraffad och får förekomma i utredningar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: janne@avfuktningsteknik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Avfuktningsteknik Sverige AB (org.nr 559275-4567)
Domnarvsgatan 31 (visa karta)
163 53  SPÅNGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9767817

