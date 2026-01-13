Frukostvärdinna sökes till Hotell
2026-01-13
Som frukostvärd blir du en viktig del av vår gästupplevelse genom att säkerställa att frukostbuffén alltid är fräsch, välfylld och presenteras med hög kvalitet. Du kommer också att ha ansvar för ordning och renlighet i köket samt bemöta gästerna med ett leende och bästa möjliga service.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Förberedelse och uppläggning av frukostbuffén
Bemötande och service till våra gäster under frukosten
Hålla buffén välfylld och attraktiv under serveringstiden
Diskning och städning i kök och matsal efter frukosten
Hantering av livsmedel enligt hygienregler
Vi söker dig som:
Är morgonpigg och trivs med att arbeta tidiga morgnar
Har ett stort intresse för service och mat
Är noggrann och har ett öga för detaljer
Har förmågan att arbeta både självständigt och i team
Har minst två års erfarenhet med matlagning eller frukostservering.
Vi erbjuder:
En trygg och trevlig arbetsplats mitt i Västerås
En härlig arbetsmiljö med glada och tacksamma gäster
Fast arbetstid på morgnar, vilket ger dig resten av dagen fri
Skicka din ansökan tillsammans med ett kort personligt brev och CV till kontakt@hotellarkad.se
, och glöm inte att ange vilket jobb du söker. Vi genomför intervjuer löpande, så vänta inte med att ansöka!
Kom och bli en del av vårt team och hjälp oss skapa minnesvärda morgnar för våra gäster på Hotell Arkad!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: kontakt@hotellarkad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Arkad AB
(org.nr 556137-9446)
Östermalmsgatan 25 (visa karta
)
722 14 VÄSTERÅS Arbetsplats
Arkad AB, Hotell Jobbnummer
9681087