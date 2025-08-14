Frukostvärdinna/Frukostvärd
2025-08-14
Hotel Bügelhof Frukostvärdinna/frukostvärd - vintersäsongen 2025/2026!
Vi söker frukostvärdinna/frukostvärd till vårt mysiga hotell, Hotel Bügelhof. Vi har idag 54 rum i olika storlekar.
Nu söker vi Dig som har:
• Relevant utbildning och/eller några års erfarenhet är meriterande.
• Du tycker om att arbeta i grupp och hjälpa dina kollegor
• Du är självständig
• Du har ett gott öga för ordning och reda, inser att du kommer längre med ett leende och ser lösningar istället för problem.
• Du vill dela med dig av din kunskap.
• Du älskar att ge service och sätter dina gäster i första rummet.
• Dessutom har du alltid ett glatt humör och en stor portion sunt förnuft. Som person har du lätt att få folk med dig och genom din närvaro skapa en positiv atmosfär både för gäster och kollegor.
Stämmer detta in på dig?
Då är du varmt välkommen att söka jobb hos oss, du kan söka direkt i mobilen genom att svara på några korta frågor och observera att vi prioriterar kandidater som svara på våra videofrågor. Inget Cv eller personligt brev behövs!
Intervjuer sker löpande och tjänsterna blir tillsatta efterhand.
Personalboende kan vi erbjuda i Sälens By, bil är ett måste då avståndet till hotellet är ca 7 km.
På Hotel Bügelhof är det inte mer än ett snöbollskast till både lift och pist. Vi har tagit det där med service ett litet steg längre, det där lilla extra som man inte förväntar sig. Ni hittar oss på Sälfjällstorget i Lindvallen där ni har närheten till flertalet restauranger, affärer, skiduthyrningar och mycket mer. Vi har 54 hotellrum, funktionellt inredda med inspiration från alperna och fjällen i en harmonisk mix.
Vi har även en mysig relaxavdelningen med bubbelpool, kallbad, bastu & solarium.
Vårt 4-stjärniga hotell erbjuder allt som behövs för underbar avkoppling oavsett om du åker skidor eller inte.
Hotellet har öppet från 27 november till 19:e April! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
