Frukostansvarig - Sundbyholms Slott
Sundbyholms Slott AB / Restaurangbiträdesjobb / Eskilstuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Eskilstuna
2026-01-31
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbyholms Slott AB i Eskilstuna
Sundbyholms Slott är ett exklusivt hotell beläget vid Mälarens södra strand strax utanför Eskilstuna en dryg timma från Stockholm. Med ett historiskt ursprung från 1600-talet har slottet anpassats till moderna och framtida restaurangkrav. Rofyllt intill slottet ligger hotelldelen med panoramavy över Mälaren. Hotellet har 116 rum dubbelrum och sviter.
Vi tillhör samarbetsformerna Countryside Hotels, Historic Hotels of Europe och Svenska Möten.
Vår verksamhet består av konferenser, fester för företag och privatpersoner, a la carte, weekends samt bröllop. Vi arbetar i en fantastiskt spännande och rolig miljö.
Läs gärna mer om oss på:www.sundbyholms-slott.se
Vi söker nu en:
Frukostansvarig
Arbetet innebär att ansvara för frukostserveringen i slottets matsalar. Det innebär att du ansvarar för planering och deltar i genomförande av arbetet, schemalägger personal samt ser till att servicenivå och kvalitet är på hög nivå.
Tjänstegraden är 75% och du rapporterar till restaurangchefen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: slottet@sundbyholms-slott.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukost". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundbyholms Slott AB
(org.nr 556550-6093), http://www.sundbyholms-slott.se
Sundbyholms Slott (visa karta
)
635 08 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundbyholms Slott AB Kontakt
Restaurangchef
Maria Petersson slottet@sundbyholms-slott.se 016-42 84 16 Jobbnummer
9715629