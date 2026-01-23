Frukost & Lunchvärd/ värdinna
Frukost & Lunchvärd/ värdinna på Ekerum
Till sommaren 2026 söker vi på Ekerum Resort Öland frukost & lunchvärdar/ värdinnor som är genuint serviceinriktad och visar ett stort intresse för gästen. Att le och säga "god morgon" kommer naturligt för dig. Du är stresstålig, flexibel och lösningsorienterad.
Vad rollen innebär: I jobbet ingår frukostförberedelser och avplockning av måltider. Dessutom ingår service och servering vid konferensfika.
Vem söker vi? Som serveringspersonal på Ekerum arbetar du i ett team med mål att se till att varje gäst får den bästa upplevelsen som kan tänkas. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att ge våra gäster en riktigt härlig start på dagen på ett trevligt och professionellt sätt!
Arbetstiderna kräver att du är morgonpigg då frukosten öppnar tidigt. Innefattar både vardagar och helger.
Om oss..
Ekerum Resort Öland är mer än bara en golfresort - det är en plats fylld av aktiviteter, natur och avkoppling. Beläget mitt på vackra Öland, erbjuder Ekerum något för alla, från golf, tennis och padel till spa. En Restaurang, en Trattoria och en Sportbar plus ett antal lokaler i olika storlekar för event, konferenser, bröllop och fester. Vi är stolta över att kunna erbjuda en kombination av modern komfort och historisk charm som gör varje besök unikt.
Tjänstgöringsperiod: enl. ök. säsongsanställning.
Lön enligt kollektivavtal.
Intervjuer sker löpande.
