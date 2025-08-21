Frukost/Lunch/Konferens 100%
2025-08-21
Vi söker dig som vill sprida morgonglädje!
Är du en morgonpigg person som trivs med att ge gäster en härlig start på dagen? Vi söker en engagerad medarbetare till vårt team som vill vara med och skapa en varm och välkomnande upplevelse för våra frukost-, lunch- och konferensgäster.
Västerviks Stadshotell ligger centralt i den vackra skärgårdsstaden Västervik, bara 100 meter från havet och strandpromenaden. Med 102 rum är vi stadens största hotell - och vi brinner för att förena tradition med nytänkande.
Vad vi uppskattar hos dig:
Du är nyfiken, uppmärksam på detaljer och har en naturlig känsla för service. Framför allt har du förmågan att se vad som behövs för att våra gäster ska känna sig välkomna, nöjda och glada.
För bereda och hantera enklare råvaror, till exempel baka av bröd, skära grönsaker och koka ägg.
Hålla matsalen fräsch och inbjudande genom att plocka disk och torka av bord och serveringsytor.
Ge våra frukost-, konferens- och lunchgäster service i världsklass.
Förbereda konferenslokaler samt duka fram fika till gästerna.
Bidra till vårt utbud genom att göra enklare bakverk, smörgåsar och godsaker till konferenser och vår lobbyshop.
Oavsett om du gillar att baka, tycker om att fixa och ordna i köket, eller älskar att möta människor - här finns plats för dig som vill vara med och skapa en helhetsupplevelse som gästerna minns med ett leende.Om företaget
Västerviks Stadshotell är ett anrikt hotell från mitten av 1800-talet. Vi är stolta över vår historia men ser samtidigt framåt - med omtanke, kvalitet, personlighet och professionalism som ledstjärnor.Om tjänsten
Tillsvidareanställning, 100%
Arbetstiderna varierar och helgarbete förekommer.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
