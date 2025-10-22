Frontendutvevecklare
2025-10-22
Till vår kund söker vi har en Frontendutvecklare
Uppdraget innefattar framförallt utveckling av GUI med följande ansvarsområden:
Utveckla och underhålla högkvalitativ, testbar kod med hjälp av React.
Optimera React-applikationer för att maximera ramverkets kapacitet.
Underhålla och utveckla ena komponentbiblioteket och säkerställa återanvändbar kod.
Samarbeta för att skapa användarvänliga lösningar.
Använda TypeScript i robust och skalbar utveckling.
Lösa komplexa problem och bidra med innovativa lösningar.
I övrigt är erfarenheter av Jira, Git, Azure och Docker meriterande.
Vi jobbar agilt och i fasta team och för att passa för uppdraget ska man också vara intresserad av gula maskiner och att ha dialog med kunder för att alltid leverera bästa värde. Uppdraget avser arbete i ett av kundens team i Örebro med utveckling av GUI för maskinstyrning och autonoma funktioner på ovanjordsborriggar.
