Frontendutvecklare till Quest Consulting!
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-07-14
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Uppdragsbeskrivning
I det här uppdraget blir din primära uppgift att anpassa och flytta befintliga digitala produkter, tjänster och komponenter till den nya moderna webbplattformen. Du arbetar i ett agilt team (Scrum/Kanban) med stort fokus på open source-teknik och ett nära samarbete med UX och produktägare för att realisera nya funktioner med hög kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Plattformsförflyttning: Anpassa, paketera och migrera befintliga digitala tjänster och komponenter till den nya Next.js-baserade plattformen.
Feature-utveckling: Utveckla och implementera ny frontend-funktionalitet utifrån fastställda UX- och produktkrav.
AI-integration: Praktiskt tillämpa modern AI-teknik, generativ AI och AI-agenter i frontend- och produktutvecklingen.
Kvalitetssäkring: Ansvara för att ta fram, automatisera och underhålla en teststrategi (enhetstester, integrationstester samt E2E-tester).
Arkitektur & Samarbete: Bidra till en enhetlig, långsiktigt hållbar och komponentbaserad arkitektur, samt dela med dig av din kunskap för att inspirera teamet.
Obligatoriska krav
Modern JS Stack: Minst 3 års erfarenhet av Node.js, TypeScript och React.
Framework-expertis: Minst 2 års erfarenhet av, samt mycket goda kunskaper i, Next.js.
Plattformserfarenhet: Deltagit i minst ett projekt som omfattat utveckling av en frontendplattform.
Kvalitetssäkring & Test: Gedigen erfarenhet av att designa, automatisera och underhålla en teststrategi omfattande enhetstester, integrationstester och end-to-end-tester.
AI-kompetens: Mycket goda kunskaper om modern AI-teknik (inklusive generativ AI och AI-agenter) samt praktisk erfarenhet av att omsätta dessa i produktutveckling.
Arkitektur: Mycket goda kunskaper inom komponentbaserad arkitektur.
Meriterande krav
Micro Frontends och React Server Components.
Arbete i monorepo-miljöer (t.ex. Lerna eller NX) samt verktyg som OpenTelemetry.
Continuous Integration & Continuous Delivery (CI/CD) samt minst 1 års erfarenhet av GitHub Actions.
Minst 1 års erfarenhet av agil utvecklingsmetodik.
Längre erfarenhet än baskraven (t.ex. >3 år med React/TS/Node eller >2 år med Next.js).
Övrig info
Uppdragsperiod: 2026-09-14 - 2027-09-13
Omfattning: Heltid (100%)
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
10002859