Frontendutvecklare React
2026-03-18
Publiceringsdatum2026-03-18Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en frontendutvecklare till ett uppdrag inom hälso- och sjukvården med fokus på digitala patientöversikter inom cancervården. Du blir en del av ett sammanhang där teknik, användbarhet och samhällsnytta möts, och där lösningarna utvecklas på INCA-plattformen.
I rollen arbetar du nära UX-designers, backendutvecklare, verksamhetsexperter och driftteam för att skapa robusta, tillgängliga och användarvänliga webbgränssnitt. Uppdraget passar dig som vill kombinera modern frontendutveckling med komplexa dataflöden och integrationer i en verksamhetskritisk miljö.
ArbetsuppgifterUtveckla gränssnitt och funktionalitet för patientöversikter på INCA-plattformen.
Samarbeta med UX-designers för att ta fram användarvänliga och tillgängliga vyer.
Arbeta med dataflöden och integrationer mot journalsystem och kvalitetsregister.
Delta i kravarbete tillsammans med verksamhetsexperter.
Bidra till teknisk design och arkitekturella beslut.
Medverka i sprintplanering, refinement och demo enligt agila arbetssätt.
Kvalitetssäkra lösningar genom kodgranskning och automatiserade tester.
KravUtbildning inom systemutveckling.
Erfarenhet inom data/systemvetenskap, webbutveckling, databaser och överföring av data mellan olika system.
Minst 3 års erfarenhet av frontendutveckling med React.
Erfarenhet av komponentbaserad utveckling och state management.
Erfarenhet av systemutveckling inom hälso- och sjukvården, inklusive journalnära system, specialistapplikationer eller vårdrelaterade IT-lösningar.
God kompetens inom HTML5, CSS3 samt JavaScript/TypeScript.
Erfarenhet av REST- eller GraphQL-baserade integrationer.
Kompetens inom databaser och dataöverföring, till exempel SQL, JSON och XML.
Erfarenhet av att utveckla responsiva och tillgängliga webbaserade gränssnitt enligt WCAG/ARIA.
Mycket god teknisk kompetens inom moderna webbramverk.
Förståelse för hur data flödar mellan system inom vården.
Förmåga att arbeta självständigt och i nära samarbete med flera olika intressenter.
MeriterandeErfarenhet av systemutveckling för nationella kvalitetsregister, patientöversikter eller annan sekundäranvändning av vårddata.
Erfarenhet av UX-design, exempelvis interaktionsdesign, prototypning eller design i Figma, Sketch eller Adobe XD.
Erfarenhet av integrationsarbete, exempelvis tjänstekontrakt, API gateway eller integrationer mellan journalsystem och dataplattformar.
Praktisk erfarenhet av Jira, Confluence och GitHub, GitLab eller Bitbucket.
Erfarenhet av agila arbetssätt som Scrum, Kanban eller SAFe.
Kunskap om säker utveckling, exempelvis OWASP samt säker autentisering och auktorisation.Så ansöker du
