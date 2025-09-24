Frontendutvecklare
Procruitment AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2025-09-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Jönköping
, Nässjö
, Sävsjö
, Gislaved
, Värnamo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-24Företaget
En världsledande aktör inom avancerad militär utbildningsmateriel med kunder över hela världen. Med den senaste tekniken och ett starkt fokus på innovation erbjuder företaget en arbetsmiljö där människan och utveckling står i centrum. Här ges du möjlighet att växa och bidra till lösningar och utveckling inom ett stabilt och framåtlutat bolag i en unik branschOm tjänsten
Vi söker en frontendutvecklare som vill vara med och bygga en helt ny produkt i teknisk framkant i ett expansivt bolag. Rollen innebär att du blir en del av ett mindre utvecklingsteam som driver ett högprioriterat projekt som just nu är i uppstartsfasen. Målet är att utveckla en mobilanpassad, webbaserad lösning som används för att analysera och dra slutsatser som är värdefulla för slutkunden. Arbetet sker i samarbete med en arkitekt och ett AI-team, vilket ger dig både stöd och möjlighet att fördjupa din kompetens inom nya teknikområden. Teamet arbetar agilt i tvåveckorssprintar och använder Azure DevOps för planering och uppföljning. Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta i en kreativ miljö i ett hjälpsamt team med god stämning och där rutiner och processer fortfarande formas ochdin insats får stor betydelse för slutprodukten.
Då arbetet är säkerhetsklassat ges mer information vid intervjutillfälle.
Din kompetens Tidigare erfarenhet av frontendutveckling på minst 5 år
HTML, CSS, JavaScript, React/Angular/Wiew
Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap inom: NPM, bundlers (ex. Webpack, Vite eller Esbuild) grafritningsbibliotek (ex. Chart.js eller D3.js), REST/SOAP, MVC, observer pattern, Git, Docker, Visual Studio Code samt Microsoft DevOps Azure. Som person är du energisk, driven och delar gärna med dig av din kompetens. Du är en social lagspelare som trivs i samarbete, är hjälpsam och prestigelös. Du är proaktiv, målinriktad och har förmåga att prioritera för att projektet ska nå sina mål. Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Jönköping
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, tjänsten kräver svenskt medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen. Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://www.procruitment.se/ Arbetsplats
Procruitment Kontakt
Matilda Falk matilda.falk@procruitment.se 076-042 32 30 Jobbnummer
9524363