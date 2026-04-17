Frontend / Webbutvecklare
Långsiktigt uppdrag inom offentlig sektor
Sundsvall | Hybrid (minst 60 % på plats)
Anställd av Barona * Uppdrag hos en global IT-tjänsteleverantör
Startdatum: 18 maj 2026
Slutdatum: 17 maj 2030
Det här är ett uppdrag för dig som vill bygga verkliga system inte demos, inte kortlivade lösningar utan webbapplikationer som måste fungera över tid, vara tillgängliga för alla och hålla för granskning, förvaltning och förändring.
Vi söker 2 frontend-fokuserade systemutvecklare till ett flerårigt uppdrag inom offentlig sektor, levererat av en global IT-tjänsteleverantör och välkänt varumärke. Systemen används dagligen av både medarbetare och allmänhet, vilket ställer höga krav på kvalitet, stabilitet och tydlighet.
Uppdraget sträcker sig över flera år (2026-2030), vilket innebär att du får arbeta med hela livscykeln från nyutveckling till vidareutveckling, drift och förvaltning.
Vad du faktiskt kommer att arbeta med
Du ingår i tvärfunktionella, agila team som ansvarar för både interna och publika webbapplikationer. Fokus är frontend, men arbetet sker nära backend, API:er och plattform.
I praktiken innebär det att du:
• Utvecklar och vidareutvecklar webbapplikationer i React / Next.js
• Arbetar i en Node.js-miljö med modern verktygskedja
• Deltar i refinement, analys och lösningsdesign - inte bara implementation
• Integrerar frontend mot interna och externa API:er
• Förvaltar befintliga system där stabilitet och läsbar kod är centralt
• Säkerställer tillgänglighet (WCAG) och grundläggande säkerhet
• Arbetar med kodgranskning, gemensamma kodbaser och samarbete i team
Det här är inte ett isolerat frontend-uppdrag. Du behöver förstå sammanhanget systemen lever i och kunna ta genomtänkta tekniska beslut.
Teknikmiljö
Du kommer att arbeta med bland annat:
• Node.js, Next.js / React, TypeScript
• Yarn, npm, Tailwind CSS
• Express (BFF-mönster)
• REST-API:er, OpenAPI / Swagger, OAuth2 / JWT
• Databaser: PostgreSQL, MySQL eller SQLite
• Git (pull/merge requests, kodgranskning)
• Docker, PM2, Linux-miljöer
• Agila verktyg: Jira, Confluence, GitHub / GitLab
Lösningarna integrerar både interna mikrotjänster och externa, reglerade offentliga system via API-hantering.
Vem passar i rollen?
Du är troligen junior till mid-level utvecklare som redan arbetat i produktion och vill fördjupa ditt hantverk i en miljö där långsiktighet värderas.
Vi tror att du har:
Minst 2 års erfarenhet av webbutveckling i yrkesrollen
God praktisk erfarenhet av React och Node.js
Erfarenhet av Git-baserade arbetssätt i team
Vana att arbeta mot och integrera API:er
Grundläggande förståelse för säker webbutveckling
Erfarenhet av, eller intresse för, tillgänglighet och inkluderande design
Erfarenhet från offentlig sektor, större organisationer eller containerplattformar är meriterande men inte ett krav.
Varför just det här uppdraget?
Ur ett utvecklarperspektiv erbjuder det här:
• System som används på riktigt - av många
• Tekniska beslut som får långsiktiga konsekvenser
• Tillgänglighet och säkerhet som faktiska krav, inte efterhandslösningar
• Tid och mandat att bry sig om kodkvalitet och förvaltbarhet
• Stabilitet i team och sammanhang
Det här passar utvecklare som uppskattar ansvar, tydlighet och hållbara lösningar snarare än snabba trendbyten.
Barona Professionals
Barona är en internationell koncern med verksamhet i tio länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund, och våra konsulter är verksamma över hela landet. Vi har även lokala kontor i Piteå, Luleå och Motala. Vi levererar lösningar inom kompetensförsörjning till kunder i hela Sverige och erbjuder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap. För våra medarbetare skapar vi spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Sedan starten i Finland 1999 har vår framgång byggt på ett starkt kundfokus och en vilja att utmana traditionellt tänkande inom tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt tydliga fokus på innovation och digitalisering ligger vi i framkant inom modern rekrytering och bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167)
851 85 SUNDSVALL Arbetsplats
Barona Kontakt
Recruitment Specialist & Consulting Manager
Emma Hjorth emma.hjorth@barona.se +46761126460 Jobbnummer
9862260