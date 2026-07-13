Frontend Developer till Synsam Group
Synsam Group Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-13
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I rollen som Frontend Developer blir du en del av Synsams vision, att vara det ledande och mest hållbara livsstilsföretaget inom optik och ögonhälsa. För att upprätthålla det, arbetar vi kontinuerligt på en grym webbupplevelse för våra kunder som matchar vår verksamhet! Är du kreativ, sporras av tekniska utmaningar och strävar efter att skapa en perfekt användarupplevelse? Då är det kanske dig vi söker!
Om tjänsten För oss på Synsam är kunden alltid nr 1. Som Frontend Developer hos oss spelar du en viktig roll i att skapa och den bästa webbupplevelsen! Hos oss kommer du att jobba med att utveckla, förbättra och underhålla våra webbapplikationer.
Hos oss är ensam inte stark – du kommer att jobba i ett framåtsträvande och sammansvetsat tvärfunktionellt team bestående av fullstack, backend, frontend och test. Din närmsta chef, Pasha Ayani, arbetar även som Team Lead och tillsammans arbetar ni och resten av teamet för att optimera Synsams webbupplevelse! Det här är ett team som välkomnar nya idéer, vågar testa alternativa vägar och tillsammans bidrar till en grym webbupplevelse för Synsams kunder.
Som Frontend Developer på Synsam får du en central och roll i att forma frontend-utvecklingen. Du ansvarar för att designa och implementera moderna, responsiva och användarvänliga gränssnitt. I denna roll kommer du ta lead i alla frontend-relaterade frågor, både strategiskt och operativt. Du sätter tekniska riktlinjer, säkerställer kodkvalitet och har stöd av erfarna fullstack-utvecklare i teamet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Leda och utveckla frontend-arbetet, både tekniskt och strategiskt.
Designa och implementera intuitiva och tilltalande användargränssnitt.
Utveckla och underhålla webbaserade applikationer med fokus på prestanda och skalbarhet.
Arbeta med responsiv design för att säkerställa optimal användarupplevelse på olika enheter och plattformar.
Samarbeta med teamets övriga utvecklare för att säkerställa smidig integration mellan frontend och backend.
Förmåga att skriva ren och underhållbar kod, driva tekniska förbättringar genom best practices inom frontend-utveckling.
Profil Vi söker dig som vill vara med och vidareutveckla våra webbapplikationer i Synsams anda. Du mår bra av att arbeta i ett nytänkande team där samarbete värderas högt. För att lyckas i den här rollen tror vi att du är en person med följande kvalifikationer:
Minst 5 års erfarenhet av frontend-utveckling.
Stark kompetens inom ramverken Next.js och React.
Mycket goda kunskaper inom TypeScript, HTML, SASS/CSS och Tailwind.
Erfarenhet av att arbeta med Azure DevOps och dess relaterade verktyg och processer.
Förståelse för responsiv design, UX/UI-principer och tillgänglighetsanpassning.
Erfarenhet av agila arbetssätt.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
Ett intresse för att dela med dig av kunskap.
Du är en självgående, strukturerad och kommunikativ person med ett starkt teknikintresse. Du trivs i en dynamisk miljö och drivs av att skapa hållbara och användarvänliga lösningar.
Några ord från Pasha Ayani, Team Lead.
"Det bästa med att arbeta på Synsam är kombinationen av modern teknik, stort eget ansvar och möjligheten att påverka. Du blir en del av ett kompetent och prestigelöst team där vi samarbetar nära, delar kunskap och tillsammans utvecklar den digitala kundupplevelsen. När jag inte jobbar tränar jag brasiliansk jiu-jitsu, lagar mat och umgås med familj och vänner, en bra balans som jag tycker är viktig även i arbetslivet."
Har vi väckt ditt intresse? Vad roligt! Klicka på länken nedan och skicka in din ansökan redan idag! I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt referenstagning och bakgrundskontroll för slutkandidat. Rollen är en tillsvidareanställning och utgår från Synsams huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! 🌟 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7901219-2098347". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
(org.nr 556768-7248), https://jobb.synsam.se
Sankt Eriksgatan 60 (visa karta
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112 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Synsam Group Sverige Jobbnummer
10000976