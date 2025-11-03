Fritidspedagog Smultronstället Fågelås
2025-11-03
Vill du arbeta i en mindre skola med stort engagemang, nära naturen och med fokus på varje elevs utveckling? Vi söker nu en fritidspedagog till vårt fritidshem Smultronstället på Fågelås skola!
Om arbetsplatsen
Hjo kommun - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling genom goda möten. Som anställd i Hjo kommun får du närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Verksamheten Barn och utbildning i Hjo kommun arbetar för att barn och elever utvecklar goda kunskaper i en skola präglad av trygghet och arbetsro. Vi erbjuder en arbetsmiljö där engagemang, samarbete och lärande står i centrum. Här gör vi skillnad tillsammans.
Fågelås skola ligger i Gate, ca 16 km utanför centrala Hjo. Vi är en mindre landsbygdsskola med cirka 70 elever där trygghet, delaktighet och arbetsro står i fokus. Fritidshemmet Smultronstället är en viktig del av skolans helhetssyn på elevernas utveckling och lärande.
Vi erbjuder
• Kompetensutveckling och ett gott kollegialt stöd
• Semesteranställning med möjlighet till semesterväxling
• Vi erbjuder en rad attraktiva förmåner som du kan läsa mer om på: Jobba i Hjo kommun - Hjo kommun (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/)
Arbetsuppgifter
Vi söker en driven och engagerad fritidspedagog som vill verka i det lilla sammanhanget. Du kommer att ha en central roll i fritidsverksamheten och vara den som leder och utvecklar arbetet på fritids. Under skoltid arbetar du som resursperson i klassrummet och ansvarar för att leda rastaktiviteter som främjar rörelse, gemenskap och trygghet.
Tjänsten passar dig som vill ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt bidra till ett gott samarbete i arbetslaget.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad fritidspedagog eller har annan pedagogisk utbildning som bedöms likvärdig med fördel är du behörig att undervisa i idrott och musik eller har erfarenhet av att leda fysiska aktiviteter
• har god förmåga att arbeta både självständigt och i team
• är initiativtagande, ansvarstagande och flexibel.
• har ett pedagogiskt och ett positivt förhållningssätt till elever och kollegor
• trivs med att leda aktiviteter både inom- och utomhus
• du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• för att arbeta med barn i kommunalverksamhet ber vi dig att visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta sker i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
• för att anställas som behörig fritidspedagog behöver du lämna in legitimation samt betyg. 2kap. 13-19 §§ Lag (2011:189).
Vänligen notera att du behöver ha körkort och tillgång till egen bil för att ta dig till och från skolan utifrån dess geografiska placering.
Ansökan och Rekryteringsprocess
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Skulle du stöta på problem med din ansökan vänligen kontakta: ledigajobb@hjo.se
Vi ändvänder oss av digital referenstagning via Refapp samt personlighetstest via Jobmatch i flera av våra rekryteringar.
Vi förbehåller oss rätten att rekrytera från det här underlaget om ytterligare vakans för likvärdig tjänst uppstår inom 6 månader från sista ansökningsdatum.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att kalla till intervju samt tillsätta tjänsterna innan ansökningstiden gått ut. Alla kandidater blir kontaktade via mejl om de ej gått vidare i processen. OBS bör endast så när nödvändigt - ha god framförhållning i din rekrytering
Publiceringsdatum2025-11-03
Vi undanber kontakt vad avser marknadsföring eller rekryteringshjälp i samband med den här annonsen.
• Kandidater som vill söka en tjänst men har skyddade personuppgifter är välkomna att kontakta rekryteringspartnern via mejl på jobbaihjo@hjo.se
eller per telefon. Detta steg är nödvändigt för att möjliggöra ansökan under säkra former. Efter kontakt med rekryteringspartnern skickas ansökningshandlingar i dubbla kuvert: Ytterkuvertet adresseras till Hjo kommun. Inre kuvertet adresseras direkt till rekryteringspartnern och märks tydligt med ordet "Konfidentiellt."
Flytta till Hjo - en småstad med stora möjligheter!
Är det här ditt drömjobb - eller kanske vägen hem? Oavsett om du söker nya utmaningar eller längtar efter en lugnare vardag nära natur och vatten, kan Hjo vara platsen för dig.
Om du får en tjänst hos oss hjälper vi dig gärna att komma till rätta - Här får du möjlighet att kombinera karriär med livskvalitet.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår del av världen? Besök vår Hjo.se och läs mer om Livet i Skaraborg- Hjo (https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/hjo),
och upptäck vad som händer via Visit Hjo - Turistinformation. (https://www.vastsverige.com/hjo/?_gl=1*gmpv75*_up*MQ..*_ga*MTkxNzU3Njk2Mi4xNzQ5NzI3NzI1*_ga_BNNDT5ZD9K*czE3NDk3Mjc3MjQkbzEkZzEkdDE3NDk3Mjc3NTAkajM0JGwwJGgw*_ga_K841PH0HXR*czE3NDk3Mjc3MjUkbzEkZzEkdDE3NDk3Mjc3NTAkajM1JGwwJGgw&u=7054)
Följ oss gärna i sociala medier:
• Jobba i Hjo - för inblickar i arbetslivet hos oss
• Hjo - för att se vardagslivet i vår charmiga stad
• Hjo näringsliv - för dig som är nyfiken på företagande och utveckling i området
Välkommen till Hjo - en plats att trivas och växa i! Ersättning
