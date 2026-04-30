Fritidspedagog och Resurspedagog

2026-04-30


Utsiktens skola | Start i augusti
Utsiktens skola söker en engagerad, trygg och stabil fritidspedagog och resurspedagog med start i augusti.
Om Utsiktens skola
Utsiktens skola är en F-6-skola där vår verksamhet vilar på värdegrunden kunskap, trygghet och hälsa. Vi har en tydlig inriktning mot natur och friluftsliv, där utomhuspedagogik används som metod för lärande, gemenskap och välmående.

Dina arbetsuppgifter
Som fritidspedagog och resurspedagog kommer du att:
• arbeta i fritids och rastverksamheten
• stödja elever pedagogiskt och socialt under skoldagen
• bidra till en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö
• planera och genomföra aktiviteter med natur och friluftsliv som grund
• samarbeta nära med lärare, fritidspersonal och elevhälsa

Vi söker dig som
• har utbildning som fritidspedagog eller motsvarande erfarenhet
• är trygg, ansvarstagande och har ett positivt förhållningssätt
• har mycket god samarbetsförmåga och stort engagemang för elevernas utveckling
• trivs med att arbeta utomhus i olika miljöer och väder
• delar skolans värdegrund kring kunskap, trygghet och hälsa

Vi erbjuder
• en meningsfull och varierande tjänst
• en naturnära arbetsplats med engagerade kollegor
• möjlighet att arbeta i en skola där elevernas välmående står i fokus
Välkommen med din ansökan till Utsiktens skola!

Titta in på vår hemsida Utsikten skola Lidingö och vår instagram @iurochskurutsikten för att läsa mer om skolan

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: charlotta.burger.hyllienmark@iurochskurutsikten.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
i Ur och Skur Utsikten Ekonomisk Fören
Kyrkviksstigen 3 (visa karta)
181 46  LIDINGÖ

Arbetsplats
I Ur och Skur Utsikten

