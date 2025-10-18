Fritidspedagog och arbetsplatsledare, vik
2025-10-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vängåvan har sedan 1992 bedrivit parklek, fritidsverksamhet och ungdomsgård i privat regi på Stora Essingen. Vi finns i en lummig parkmiljö med klätterställningar, gräsytor, plaskdamm och ett levande lokalt engagemang. Vår verksamhet är en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna, där lek, gemenskap och delaktighet står i centrum. Vi samarbetar nära med Essingeskolan, Lycée Français Saint-Louis, Nordic International School, lokala föreningar och Stadsdelsförvaltningen. Huvudman är föreningen Vängåvans Vänner, ett engagerat föräldrakooperativ.Om tjänsten
Vi söker en arbetsplatsledare som vill vara med och leda, driva och vidareutveckla vår verksamhet. Tjänsten är delad mellan administrativt ansvar och pedagogiskt arbete i våra fritidsverksamheter.
Administrativa arbetsuppgifter (ca 50 %)
Personalplanering, schemaläggning och viss löneadministration
Samordning mellan fritids, parklek och ungdomsverksamhet
Kommunikation med huvudman, vårdnadshavare och samarbetspartners
Uppföljning av budget, inköp, avtal och statistik
Kvalitetsarbete, rutiner och utvecklingsprojekt
Pedagogiska arbetsuppgifter (ca 50 %)
Aktivt deltagande i fritidsverksamheten tillsammans med elever i mellanstadieålder
Skapa trygga, kreativa och inkluderande aktiviteter inom lek, sport, skapande och samarbete
Ansvar för planering och genomförande av aktiviteter tillsammans med övriga pedagoger
Relationsskapande arbete med barn, vårdnadshavare och skolpersonal
Vi söker dig som
Har utbildning inom pedagogik, fritidshem, eller motsvarande erfarenhet
Har god organisatorisk förmåga och trivs med ansvar
Är en god och lyhörd arbetsledare
Är trygg, kommunikativ och lösningsfokuserad
Har intresse för barn, ungdomar och lokalt samhällsengagemang
Kan arbeta både självständigt och i team
Har erfarenhet av administration och digitala verktyg (Office 365, Google Workspace m.fl.)
Erfarenhet av att arbeta i kooperativ verksamhet eller ideell förening är meriterande
Talar, skriver och läser svenska och engelska flytande. Det är meriterande om du kan franska.
Vi erbjuder
En varierad och meningsfull vardag i en välkänd verksamhet med lång tradition
Möjlighet att påverka och utveckla både innehåll och arbetssätt
Engagerade kollegor och en stark lokal gemenskap
Vackert läge mitt på Stora Essingen med närhet till både skola, vatten och naturSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till: parken@parklekenvangavan.se
Skriv "Ansökan vikariat APL" i ämnesraden.
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Per mail
E-post: parken@parklekenvangavan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan APL vik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vängåvans Vänner
Essinge Kyrkväg 3 (visa karta
)
112 65 STOCKHOLM Kontakt
Arbetsplatsledare
Olivia Holmberg parken@parklekenvangavan.se Jobbnummer
9563499