Byggledare Mark, VA & Maskin och process. Anställning eller underkonsult
Luco AB / Byggjobb / Mölndal Visa alla byggjobb i Mölndal
2026-07-28
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, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en mindre konsultverksamhet där du får stort ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka? Då kan LUCO vara rätt för dig.
Vi söker en erfaren Byggledare som vill arbeta med projekt inom mark, VA & Maskin och processanläggningar. Hos oss kan du välja att arbeta som anställd eller underkonsult.
Om rollen
Som Byggledare representerar du beställaren och ansvarar för att projekten genomförs enligt uppsatta mål för kvalitet, tid och ekonomi. Du leder bygg- och samordningsmöten, följer upp entreprenader och samordnar projektets olika aktörer.
Vi söker dig som har
Flera års erfarenhet av mark- och VA-projekt.
Erfarenhet som konsult i rollen som Byggledare (krav).
God kunskap om AB, ABT, ABK och AMA Anläggning.
Erfarenhet av eller kunskap inom PFAS, vattenrening samt maskin- och processanläggningar.
Erfarenhet som projektledare är meriterande.
B-körkort.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta som anställd eller underkonsult.
Intressanta och samhällsviktiga projekt.
Stor frihet under ansvar.
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka.
En företagskultur som präglas av samarbete, kvalitet och engagemang.
Intresserad?
Är du intresserad så tveka inte att sök redan idag. För mer information om tjänsten kontakta Meysam Saidzadeh 0705-200963. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: rekrytering@luco.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luco AB
(org.nr 556971-7936), http://www.luco.se
Norra Ågatan 32 (visa karta
)
431 35 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luco AB Jobbnummer
10013930