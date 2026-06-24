Fritidspedagog anpassad grundskola
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2026-06-24
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Brandbergsskolan är en F-9 skola med anpassad grundskola. Vi söker just nu en fritidspedagog till vår fritidshemsverksamhet i anpassad grundskola ämnesområde.
Ditt uppdrag
Som fritidspedagog i anpassad grundskola ämnesområden så utgår du från att du är i barngrupp både för- och eftermiddag.
Under skoldagar har du har en elevstödjande funktion och stöttar undervisande lärare i att genomföra lektionspass. Du är ett fysiskt, socialt, hygienskt och pedagogiskt stöd till elever, framför allt viktigt är stödet inom ADL - Aktiviteter i det dagliga livet.
Det innebär att du hjälper eleverna med att utveckla bland annat:
Äta och dricka - frukost, lunch och mellanmål
Klä av och på sig
Personliga hygien - byta av blöjor
Toalettbesök och kroppsvård
Kommunikation
Efter skoldagar så är du som fritidspedagog ansvarig för att genomföra lektioner och aktiviteter i fritidshemmet. Du planerar, genomför, utvärderar aktiviteter och leder andra kollegor i arbetet i fritidshemmet. Dina aktiviteter och lektioner utgår ifrån elevernas behov.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog eller lärare mot fritidshem eller annan utbildning vi finner likvärdig. Du behöver givetvis vara förtrogen med läroplaner för såväl fritidshem som för anpassad grundskola. Du har erfarenhet av arbete i fritidshem och med barn/unga med intellektuell funktionsnedsättning, helst inom anpassad grundskola.
Som fritidspedagog i anpassad grundskola behöver du vara strukturerad och ha kännedom om verksamhetens rutiner, då det är A och O för våra elever.
Du behöver också vara lösningsorienterad då verksamheten kommer att utmana dig och du behöver i stunden kunna fatta beslut utifrån elevens bästa. Detta förutsätter också att du har samarbetsförmåga då du samarbetar med flera olika funktioner och roller.
Du behöver vara flexibel i din roll då du kommer behöva såväl ledas av lärare i skolundervisning såväl som leda kollegor i fritidshemmet.
Du har en stabil fysik då det dels förekommer utomhusaktiviteter i samtliga väder samt att du kommer behöva vara ett fysiskt stöd till elever.
Du behöver kunna uttrycka dig akademisktväl i svenska, i såväl tal som skrift då arbetet kommer med såväl kontakt med vårdnadshavare som med en hel del dokumentation.
Låter det här spännande? Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
)
136 40 HANDEN Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Brandbergskolan, Brandbergens särskola Kontakt
Fackliga företrädare kontaktas via växeln 08-6067000 Jobbnummer
9976170