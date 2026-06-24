Fritidspedagog
Tierps kommun, Rektorsområde 6 / Förskollärarjobb / Tierp Visa alla förskollärarjobb i Tierp
2026-06-24
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Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
HAG Högbergsskolans anpassade gymnasieskola
HAG är en verksamhet med 21 elever som läser ämnen eller ämnesområden. Vi har tre nationella program och ett individuellt program
Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande med grundfilosofin enligt Prof Ross Green "Barn beter sig väl om de kan" om de har förutsättningar för det. Så att skoldagen blir begriplig och förutsägbar för våra elever.
Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med pedagoger, elevassistenter och vårt elevhälsotem.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Du ska handleda och stötta elever i anpassad gymnasieskola med skolarbete och på fritids.Kvalifikationer
Fritidspedagog
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 .
Arbetstid: Dagtid.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333925". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Arbetsplats
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Kontakt
Rektor
Gunilla Olsson gunilla.olsson@tierp.se 0293-21 83 67 Jobbnummer
9977761