Fritidsledare till Skiljeboskolan
2025-10-24
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du vara en trygg vuxen i skolans värld och göra skillnad varje dag?Vi söker dig som brinner för att bygga relationer och skapa trygghet för våra elever. Som fritidsledare hos oss är du en viktig del av skolans sociala miljö och du är den som står stadigt när det stormar. Du arbetar nära eleverna, främjar trygghet och delaktighet, och bidrar till en positiv och inkluderande skolvardag.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som fritidsledare hos oss ingår du i skolans elevhälsoteam som varje dag skapar en trygg och inkluderande skolmiljö för våra elever. Du befinner dig där eleverna är och tillbringar mycket tid i ljushall, elevcafé, korridorer och matsal för att skapa relationer med eleverna. Du har huvudansvaret för skolans nyrenoverade elevcafé och med din kreativitet och ditt engagemang skapar du aktiviteter som stärker gemenskapen i skolan, både schemalagda och spontana.
I rollen som fritidsledare på Skiljeboskolan ingår det att ha kontakt med externa aktörer så som polis, räddningstjänst och fritidsgårdar etc.
Du arbetar med eleverna på både individ- och gruppnivå. Du ger stöd till våra mentorer i komplicerade elevärenden, har kontakt med vårdnadshavare och hanterar konflikter mellan elever.
Din kompetens
Vi söker dig som har en godkänd gymnasial utbildning och har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i åldern 13-16 år. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta operativt och elevnära med trygghetsskapande aktiviteter. Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning som fritidsledare eller annan eftergymnasial utbildning som vi bedömer som relevant för tjänsten.
Som person är du trygg, stabil, kreativ, initiativtagande, social och har god självinsikt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan, med bevarat lugn, göra väl avvägda prioriteringar och fatta beslut även i pressade situationer. God samarbetsförmåga och fallenhet för att skapa relationer med unga och kollegor är avgörande för att trivas i rollen. Du har god förmåga att sätta dig in i elevernas situationer och perspektiv utan att ta över deras känslor och du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar människors beteende och handlingar.
Vi erbjuder
Vi är stolta över att vara en skola med en varm stämning och personlig atmosfär för våra 350 elever i årskurs 7-9. Tillsammans är vi 45 medarbetare där vi organiserar oss i arbetslag, ämneslag, EHT och andra team utifrån våra olika uppdrag. På skolan möter du engagerad personal med en stark vilja att utveckla och förbättra. Vi har fokus på god undervisning, struktur och studiero samt trygghet och trivsel. Vi har ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete där all personal är delaktiga i att ständigt förbättra och utveckla vår skolas verksamhet.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Vill du veta mer om oss? Läs gärna mer på vår hemsida https://www.vasteras.se/skiljeboskolan
(https://www.vasteras.se/skiljeboskolan)
eller titta in på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/skiljeboskolan
(https://www.facebook.com/skiljeboskolan)
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
