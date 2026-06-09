Förvaltningskommunikatör
Region Gotland / Marknadsföringsjobb / Gotland Visa alla marknadsföringsjobb i Gotland
2026-06-09
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1800 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.
Vi söker nu en förvaltningskommunikatör som vill bli en värdefull del av socialförvaltningen för ett 6 månaders vikariat med goda möjligheter till förlängning.
Du har din hemvist i socialförvaltningens administrativa enhet där du har 14 kompetenta kollegor som i sina olika roller arbetar förvaltningsövergripande och självständigt i sina respektive uppdrag. Vi tar gärna stöd av varandra när det behövs och har en stark gemenskap.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill fortsätta driva den strategiska och operativa kommunikationsutvecklingen hos oss på socialförvaltningen. Vår strävan är att ligga i framkant inom kommunikation och vi söker dig som har förmågan att kommunicera i många olika kanaler och hitta vägar att nå ut med budskap till olika grupper i samhället. Du ansvarar för såväl extern som intern kommunikation, vilket kan omfatta exempelvis webbpublicering, publicering i sociala medier samt produktion av texter, rörligt material och bildhantering.
Du kommer ha en aktiv roll som kommunikatör i förvaltningens ledningsgrupp och bidra med kommunikationens inverkan utifrån ett strategiskt perspektiv. Du kommer även att agera stöd vid mediakontakter inom förvaltningen samt presstöd i samband med socialnämndens sammanträden. I rollen ingår även omvärldsbevakning.
I arbetsuppgifterna ingår att coacha, utbilda och ge råd i kommunikationsfrågor till chefer och medarbetare, samt uppmärksamma behov och ta initiativ till kommunikativa åtgärder.
Du kommer att ansvara för kontakter med kommunikationsbyråer samt ta fram kommunikationsmaterial för kampanjer, annonser och löpande informationsinsatser.
Rollen innefattar också att representera socialförvaltningen i olika nätverk. På sikt kan det även bli aktuellt att arbeta som kommunikatör i beredskap samt ingå i stabsarbete som kommunikationsresurs vid kriser.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan eftergymnasial utbildning som kan bedömas likvärdig. Du har en god stilistisk förmåga och mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav.
Du har några års erfarenhet av kommunikationsarbete samt vana att arbeta både strategiskt och operativt och att formulera, paketera och kommunicera budskap i olika kanaler. Du är en skicklig användare av digitala verktyg. Du har goda kunskaper rörande digital utveckling och har förmåga att se hur nya metoder och kanaler kan användas för att utveckla och effektivisera kommunikationsverksamheten.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för samhällsfrågor och vill bidra till att utveckla framtidens socialtjänst. Som person är du strukturerad, ansvarstagande och ligger steget före. Du är en engagerad, initiativrik och trygg kommunikatör som skapar goda relationer och har lätt för att samarbeta med människor. Du är lösningsorienterad och känner stort ansvar för dina uppdrag, dess genomförande och resultat. Du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva processer framåt, samtidigt som du bidrar med kreativitet och nytänkande för att utveckla verksamheten.
Urval för intervju sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Adm. chef
Kristina Pajuäär kristina.pajuaar@gotland.se 0498-263232 Jobbnummer
9955711