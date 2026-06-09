Kulturmiljöspecialist med argeologisk komptens
Centio Consulting Group AB / Hälsoskyddsjobb / Malmö Visa alla hälsoskyddsjobb i Malmö
2026-06-09
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Vi söker en Kulturmiljöspecialist med arkeologisk kompetens till ett uppdrag inom Trafikverkets region Södra.
Detta är ett konsultuppdrag.
Stationeringsort: Region Södra (Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län). Uppdragen kan förekomma inom hela detta geografiska område.
Uppdraget kan utföras på heltid eller deltid, beroende på resursupplägg och överenskommen omfattning.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som Kulturmiljöspecialist med arkeologisk kompetens ansvarar du för att säkerställa att kulturmiljöfrågor hanteras korrekt i samband med underhållsåtgärder inom väginfrastruktur. Rollen innefattar inventering, utredning, bedömning och handläggning av kulturhistoriska lämningar samt samverkan med myndigheter och andra berörda aktörer. Arbetet sker i nära samarbete med miljöspecialister och projektledare.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Inventera befintliga underlag avseende fornlämningar, möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som kan bli föremål för samråd eller ansökan om ingrepp
Inventera, utreda, identifiera och bedöma vilka kulturobjekt som kräver samråd eller tillstånd från tillsynsmyndighet
Ha samråd och dialog med myndigheter, kommuner och fastighetsägare i kulturmiljöfrågor
Ta fram och handlägga tillstånds- och dispensansökningar
Genomföra en utredning och ta fram förslag på ett enhetligt arbetssätt för kulturmiljöhänsyn vid avvattningsåtgärder för samtliga regioner
Säkerställa att kulturmiljöfrågor hanteras i enlighet med lagkrav, relevanta riktlinjer samt interna strategier och rutiner
Samverka med Trafikverkets miljöspecialister och projektledare i genomförandet av uppdraget
Arbeta med kulturmiljöhänsyn kopplad till avvattningsåtgärder såsom dikning, dikesrensning, kantskärning och trumbyten där lämningar kan påverkas.
Krav (OBS, obligatoriska)
Du har en universitets- eller högskoleutbildning om minst tre år med arkeologisk inriktning, alternativt motsvarande kompetens som bedöms likvärdig.
Du har god kunskap om och erfarenhet av inventeringar, utredningar och andra relevanta kunskapsunderlag kopplade till kulturmiljöer längs vägar.
Du har minst fyra års yrkeserfarenhet inom kulturmiljöområdet och är van att självständigt driva och genomföra kvalificerade arbetsuppgifter inom området.
Du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift.
Du har erfarenhet från minst fyra uppdrag inom kulturmiljöområdet genomförda under de senaste fyra åren, där den samlade erfarenheten omfattar minst 160 arbetstimmar:
Minst ett av dina tidigare uppdrag har omfattat arbete med kulturmiljöer i anslutning till vägar.
Du har självständigt genomfört uppdrag med arkeologisk inriktning.
Alternativt har du erfarenhet av handläggning av kulturhistoriska ärenden som rör fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar vid vägar, omfattande minst tio ärenden under de senaste fyra åren.
Du kan visa goda resultat från tidigare uppdrag eller handläggningsärenden och har erfarenhet av att leverera med hög kvalitet, god samarbetsförmåga, god kostnadskontroll och god tidshållning.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880422-2044453". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9955724