Systemspecialist till Personalenheten i Nacka kommun!
Nacka kommun, Myndighets- och huvudmannaenheter samt stöd, personalenheten, Grupp: Lön/System / Ekonomiassistentjobb / Nacka Visa alla ekonomiassistentjobb i Nacka
2026-06-09
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Har du ett intresse för system inom PA -och lönesystem och effektivisering genom digitalisering? Nu har du chansen att få jobba som systemspecialist i minst ett år då en av våra kollegor ska vara studieledig. Hos oss får du jobba på en enhet som nyligen vunnit en arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse - något som speglar vår kultur av samarbete, engagemang och tillit.
Ditt uppdrag
Personalenheten består av 16 medarbetare och vi arbetar för att stödja det strategiska målet för personalprocessen - att Nacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, motiverade, stolta och friska medarbetare. Vi har i uppdrag att driva, utveckla och leverera tjänster inom det löne- och personaladministrativa området med fokus på hög kvalitet och effektivitet samt ge stöd och service till förtroendevalda, chefer, chefsstöd och medarbetare.
Denna roll är en av tre, där dina närmsta kollegor består av en till lönecontroller och en systemspecialist. Tillsammans ingår ni i löneteamet som består av totalt 10 personer, som stöttar och supporterar inom hela löneområdet.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Du ger stöd och service till lönespecialisterna och övriga kollegor inom djupare systemfrågor inom Personec P, Utdata, förhandling (löneöversyn) WinLas, Microwebb.
Du är med vid driftskörningar (tex lönekörningar), filimporter, filexporter, driftskalender och vara behjälplig i SQL-frågor/QuickReport och inrapportering av pensionsunderlag till KPA.
Tabellunderhåll i Personec P.
Behörigheter
Vidare kommer du att arbeta med ständiga förbättringar utifrån digitaliseringens möjligheter för att uppnå än högre kvalitet och effektivitet i löneprocessens alla delar.
Är det här du?
På personalenheten är vi stolta över den fina feedback vi får av dem vi stöttar. Att vi lyckas i vårt uppdrag beror på att vi alla tycker om att ge service, lära ut och stötta, både till verksamheterna, men också inom vårt team. Vi ser varandra som en tillgång, är nyfikna och engagerade och vill tillsammans förbättra genom nya vägar - ofta genom digitalisering. Vi vill att du som söker känner igen dig i den beskrivningen samtidigt som du är tillräckligt senior för att känna dig trygg att arbeta självständigt, ta initiativ och hantera utmaningar på ett positivt sätt. Som systemspecialist ser vi att du är lösningsfokuserad, strukturerad med en logisk förmåga att förstå och analysera bakomliggande faktorer i systemet.
Du ska ha ett intresse för system, databaser och tabeller och gärna grundkunskaper i SQL. Du är serviceinriktad och har ett professionellt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Din erfarenhet
Du har relevant utbildning troligtvis inom IT och/eller lön eller likvärdig erfarenhet.
Du har tidigare erfarenhet från likvärdigt arbete som systemadministratör, systemspecialist inom löneområdet eller en mycket djup och lång erfarenhet ifrån Personec P
Goda IT- och digitaliseringskunskaper.
Mycket goda kunskaper i det svenska språket, i tal och skrift.
Meriterande
Du har kunskaper inom SQL och databashantering.
Du är van att tillämpa kollektivavtal och har djup förståelse för kopplingen till systemstöden.
Kunskap om vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB)
Du har tidigare erfarenhet av personal- & förhandlingssystemet Personec P.
Du har erfarenhet av att ha arbetat med motsvarande uppgifter i en större organisation.
Vi erbjuder
Vi välkomnar dig till personalenheten som nyligen vunnit en arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse! Hos oss kommer du ingå i ett härligt, prestigelöst team och får arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Vi erbjuder flexibla arbetstider, gym i huset, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt förmånscykelserbjudande. Arbetsplatsen ligger i Nacka stadshus i öppna, ljusa lokaler, granne med Nacka forum och 15 min med buss från Slussen och 20 minuter från Gustavsberg.
Intresserad?
Tjänsten är ett vikariat på 100% med tillträde i augusti eller enligt överenskommelse med möjlighet till förlängning efter 1 år. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig, Katrin Ljungholm, enhetschef på: katrin.ljunghom@nacka.se
, 08-718 78 03, eller LinkedIn.
(Begränsad tillgänglighet veckorna 28-31 pga semester)
I rekryteringsprocessen använder vi oss av tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet som en urvalsmetod för att kunna arbeta inkluderande och kompetensbaserat.
Sista ansökningsdag är 2026-08-03
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Bakgrundskontroll kommer genomföras innan anställning.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun, Myndighets- och huvudmannaenheter samt stöd, personalenheten, Grupp: Lön/System Jobbnummer
9955715