Javautvecklare inom desktop och signalanalys
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en miljö där mjukvara är avgörande för att analysera signaldata och bygga upp bibliotek som används i avancerade system inom försvarsområdet. Här arbetar du med Java-baserade desktopapplikationer som hanterar komplex information och stödjer utvecklingen av nästa generations telekrigssystem.
Rollen passar dig som vill kombinera hands-on utveckling med tekniska vägval i ett team där du samarbetar tätt med systemingenjörer, domänexperter och andra utvecklare. Du får arbeta nära både produktutveckling och långsiktiga förbättringar av arkitektur, kvalitet och arbetssätt. Det här är en spännande möjlighet för dig som gillar tekniskt djupa problem, säkerhetskritiska miljöer och lösningar som gör verklig skillnad.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar desktopapplikationer i Java.
Du designar och implementerar funktioner för analys och bearbetning av signaldata.
Du arbetar med modellering och hantering av emitter- och signalbibliotek.
Du är med och påverkar arkitektur- och designbeslut för framtida lösningar.
Du samarbetar nära systemingenjörer, domänexperter och andra utvecklingsteam.
Du bidrar till förbättringar inom utvecklingsprocesser, kvalitetssäkring och testautomatisering.
Du stöttar och coachar mer juniora utvecklare i teamet.
KravMinst 5 års erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling i Java.
Erfarenhet av objektorienterad design och systemutveckling.
Erfarenhet av desktoputveckling, exempelvis med JavaFX eller Swing.
God förståelse för mjukvaruarkitektur, designmönster och kodkvalitet.
Erfarenhet av versionshantering med Git.
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av utveckling inom telekrig, signalbehandling eller försvarsindustrin.
Erfarenhet av arbete i säkerhetskritiska eller verksamhetskritiska system.
Kunskap inom signalanalys, radiofrekvensteknik eller sensorbaserade system.
Erfarenhet av CI/CD, automatiserade tester och DevOps-arbetssätt.
Erfarenhet av agila utvecklingsmetoder.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880327-2044437". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9955714