Vägg byggare/Mekaniker
Tranpenad AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Trollhättan Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Trollhättan
2026-06-09
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Inledning:
Vill du ha ett varierande arbete där du kombinerar byggnation, teknik och praktiskt problemlösande? Då kan du vara den vi söker!
AB Sjuntorp söker nu en engagerad och ansvarstagande vägg byggare/mekaniker till vårt affärsområde Industriteknik. Hos oss får du inte en enformig verkstads roll – du får en omväxlande vardag där du arbetar med både byggnation, underhåll och tekniska uppdrag ute hos våra kunder. Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
I rollen som vägg byggare/mekaniker kommer du främst att arbeta med byggnation av kassett väggar. Utöver detta kommer du även att delta i servicearbeten, mekaniskt underhåll och maskin flyttningar inom industrin.
Arbetet är varierande och ställer krav på både teknisk förståelse och praktisk problemlösningsförmåga. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i olika projekt.Kvalifikationer
Har ett stort tekniskt intresse.
Har erfarenhet av byggnads plåtslageri, montage eller liknande arbete.
Har erfarenhet av mekaniskt arbete.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Är ansvarstagande och initiativrik.
Gillar att lösa problem och hitta praktiska lösningar.
Meriterande
Det är ett stort plus om du har erfarenhet av:
Svetsning.
VVS-arbeten.
Plåtbearbetning och plåtslageri.
Maskin flyttning.
Arbete med maskiner och tung utrustning.
Om dig som söker
Vi tror att du är en person som trivs med att möta människor och skapa goda relationer med kunder och kollegor. Du är självgående, noggrann och har en stark känsla för ansvar. Du uppskattar ett arbete där ingen dag är den andra lik och där du får använda både händerna och huvudet för att lösa utmaningar.
Därför ska du välja AB Sjuntorp
Hos AB Sjuntorp får du:
En varierad vardag med omväxlande arbetsuppgifter.
Möjlighet att utvecklas inom flera teknik- och kompetensområden.
Arbeta i ett företag med korta beslutsvägar och stark laganda.
Bli en del av ett engagerat team där yrkesstolthet, kvalitet och samarbete värderas högt.
Arbetstider: 7-16 övertid kan förekomma Omfattning: 100% Lön: Enligt avtal Start: Enligt överenskommelse
Ansökan
Låter detta som något för dig?
Välkommen till AB Sjuntorp – tillsammans bygger vi framtidens industri lösningar.
Skicka in din ansökan redan idag på www.tranpenad.se
då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon. Vid frågor om tjänsten, kontakta Joakim Hedqvist 072-196 58 85 eller Daniel Lennartsson 076-867 45 80.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7879442-2044446". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranpenad AB
(org.nr 556597-0364), https://jobb.tranpenad.se
Föreningsgatan 9 (visa karta
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461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Tranpenad Jobbnummer
9955721