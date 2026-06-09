Specialistläkare i psykiatri till avdelning M67, Psykiatri Sydväst
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2026-06-09
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Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av psykiatrin i Region Stockholm och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Läs mer om Psykiatri Sydväst här
Heldygnsvården består av flera heldygnsvårdsavdelningar med olika inriktningar, där teamarbete, reflektion och systematiskt förbättringsarbete är självklara delar av vardagen. Nu söker vi en specialistläkare med uppdrag som medicinsk ledningsansvarig (MLA) till den allmänpsykiatriska heldygnsvårdsavdelningen M67. Avdelning M67 har för närvarande 17 vårdplatser. Vi tar emot vuxna patienter med psykisk ohälsa och en central del av vårt arbete är att vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Uppdrag som medicinsk ledningsansvarig och överläkare på M67
Som medicinskt ledningsansvarig (MLA) ingår du i ledningen av avdelningen och arbetar strategiskt och operativt i nära samarbete med enhetschef, där du leder det medicinska utvecklingsarbetet i enlighet med aktuell evidens. Ditt primära fokus är att driva och utveckla vår patientsäkerhets- och kvalitetskultur. Genom nätverkande och samverkan håller du dig ständigt uppdaterad för att trygga en säker och modern vård.
Den akutpsykiatriska sektionen består av fem heldygnsvårdsavdelningar, en psykiatrisk jourmottagning och Enheten för hjärnstimulering. I nuläget är vi ett fantastiskt team av vårdenhetschefer och medicinskt ledningsansvariga läkare, där samarbete och vi-känsla utgör grunden.
Du har som MLA övergripande ansvar för att introducera, leda och handleda underläkare placerade vid avdelningen. Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare inom psykiatri och är intresserad av psykiatrisk heldygnsvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av handledning och jourarbete inom psykiatrisk vård.Dina personliga egenskaper
Du tycker om att arbeta i team, har en god samarbetsförmåga, är flexibel samt gillar att handleda yngre kollegor. Du uppskattar variation i arbetet och ett akutpsykiatriskt tempo. Du tar ansvar i ditt arbete, bidrar till ett öppet och inkluderande klimat, samtidigt som du har en god kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Tillsvidareanställning. Du anställs i din grundbefattning som specialistläkare med förordnande som medicinsk ledningsansvarig.
Kliniken erbjuder
Goda förutsättningar för kontinuerlig och individanpassad professionell utveckling.
Förmåner i form av fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.
Flextid inom avtal.
Friskvårdsbidrag 5000 kr/år samt friskvårdstimme förutsatt att arbetet tillåter.
1-årigt specialistutvecklingsprogram
Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Sydväst, Heldygnsvårdsläkare Kontakt
Raquel Olofsson Falla raquel.olofssonfalla@slf.se Jobbnummer
9955728