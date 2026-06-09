Senior Uppdragsledare inom Schema/Lön (Heroma)
Avaron AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhetskritisk roll i en statlig verksamhet där schema- och lönehantering behöver fungera säkert, effektivt och hållbart. Efter införandet av Heroma finns ett tydligt behov av att vidareutveckla organisation, ansvarsfördelning, processer och arbetssätt inom schema- och löneområdet, särskilt i en miljö där oregelbundna arbetstider förekommer.
Här får du arbeta nära styrgrupp, verksamhetsrepresentanter och andra intressenter för att skapa tydliga strukturer som fungerar i vardagen. Rollen passar dig som vill kombinera förändringsledning, verksamhetsutveckling och djup förståelse för Heroma i en komplex och samhällsviktig miljö.
ArbetsuppgifterDu leder och koordinerar arbetet i arbetsgruppen med fokus på schema- och löneområdet.
Du driver utvecklingen av organisation, roller, ansvar och arbetssätt kopplade till schemahantering och löneutbetalning.
Du är föredragande i styrgruppen och skapar tydlig uppföljning, rapportering och framdrift.
Du samverkar med verksamhetens intressenter för att förankra förändringar och säkra effektiva arbetssätt.
Du ser över och utvecklar processer för schemaplanering, resursplanering och bemanningsplanering.
Du tar fram styrande och stödjande dokument som stärker det dagliga arbetet.
Du utvecklar stödmaterial som underlättar planering och användning av Heroma i verksamheten.
Du säkerställer att processer och arbetssätt möter lagar, regler och verksamhetskrav.
KravErfarenhet av att implementera schema- och lönesystemet Heroma i en statlig myndighet där oregelbunden arbetstid förekommer.
Erfarenhet av att införa organisation och roller för schemahantering.
Erfarenhet av att leda komplexa projekt eller uppdrag med helhetsansvar för genomförande, inklusive styrning, uppföljning och rapportering.
Mångårig erfarenhet av att leda stora IT-utvecklingsprojekt.
Mångårig erfarenhet av agilt arbetssätt.
Mycket god förståelse för schema- och löneprocessen, lönetjänster, schemahantering och HR-processer.
Du talar och skriver flytande svenska.
MeriterandeErfarenhet av förändringsledning.
Erfarenhet av organisationsutveckling.
Erfarenhet av arbete med organisationsförändringar inom schemahantering.
Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet hos stat, kommun eller landsting alternativt hos ett större företag med fler än 100 anställda.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7880331-2044426". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9955713