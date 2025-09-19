Fritidsledare till Glanshammars fritidsgård
2025-09-19
Vill du göra skillnad? Tycker du om att jobba med ungdomar och vill vara med och skapa en meningsfull fritid där deras idéer får ta plats? Vill du jobba på landet, inte långt från Örebro? Då kan du vara fritidsledaren för oss!Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Som fritidsledare på Glanshammars fritidsgård arbetar du i den öppna och organiserade fritidsgårds- och fritidsklubbsverksamheten. Fritidsgården riktar sig mot årskurs 7 till första året på gymnasiet och fritidsklubben mot årskurs 4-6. Du arbetar med barn och ungdomars delaktighet och inflytande och motiverar dem till att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själva och andra. Vi samarbetar med föreningar, studieförbund, föräldrar och andra kommunala verksamheter för att kunna ge barn och ungdomar möjlighet till god fritid och stöd till eget ansvarstagande. Vi är med i nätverket Keks där vi får ett utbyte med andra verksamheter riktade mot barn och ungdomar, vilket bidrar till vår egen utveckling. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• stimulera ungdomar och barns utveckling och skapa förutsättning för en god social miljö
• planera, genomföra och utvärdera fritidsgårdens verksamhet utifrån ett främjande synsätt
• arbeta för områdesutveckling och samverka med det civila samhället
Om arbetsplatsen
Glanshammars fritidsgård ligger lantligt, inte långt från Örebro. Vår fritidsgård ligger i anslutning till Glanshammars skola med närhet till naturen. Det är lätt att ta dig hit med bil eller buss. Stämningen på gården är varm och familjär, du har möjlighet att bygga nära relationer då vi har många återkommande barn och ungdomar. Hos oss har du två månadsanställda kollegor, en enhetschef och flera timvikarier som tillsammans med dig driver fritidsgården framåt. Vill du läsa mer om vår fritidsgård, klicka här: Glanshammars fritidsgård - orebro.se.
Vi är en av nio fritidsgårdar organiserade under Kultur- och fritidsförvaltningen, Öppna mötesplatser. Sammanlagt har vi ca. 50 månadsanställda medarbetare.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.
Du har förmåga att initiera och slutföra nya aktiviteter. Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd inför din omgivning. Du klarar av att hålla många arbetsuppgifter i gång samtidigt. För tjänsten krävs att du har förmåga att kommunicera och samverka med barn/ungdomar, personal samt vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• fritidsledarutbildning eller annan pedagogisk eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• dokumenterad ledarerfarenhet inom ungdomsverksamhet
• kunskap om ungdomskulturer och trender
• körkort B (manuell)
Meriterande:
• kunskap/erfarenhet av Keks verksamhet och metoderTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse t.o.m. 29 maj 2026
Antal tjänster: 1
Övrig information
Örebro kommun tillämpar utdrag ut belastningsregistret vid arbete i direkt kontakt med barn.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Sista ansökningsdag är 10 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9517228