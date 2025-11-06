Fritidsledare till Fritid ungdom i Mölnlycke
2025-11-06
Din arbetsplats
• Fritid ungdoms verksamhet ska ge ungdomar möjligheter att växa genom att de blir sedda, bekräftade och uppmuntras till utveckling. Fritidsledarna är ett stöd i ungdomars identitetsskapande, där ett normkritiskt förhållningssätt är en del i arbetet. Primär åldersgrupp är 12-18 år.· Vi är medlemmar i nätverket KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan) vi arbetar med öppen, riktad och ungdomsproducerad på olika arenor i kommunen.· Vi söker dig som vill arbeta med inflytande och delaktighet med ungas initiativ i fokus.· Uppdraget är i första hand på vår öppna mötesplats Studio 11 i Mölnlycke och vid behov även på våra andra mötesplatser i kommunen.
Ditt uppdrag
• Fritidsledarna möter unga på deras fria tid för att skapa en meningsfull fritid i socialt goda, drogfria och trygga miljöer. Verksamheten skapar tillit och trygghet genom att arbeta främjande och relationsskapande.· Du arbetar två till tre kvällar i veckan och tre till fyra kvällar varannan vecka utifrån behov, du arbetar dagtid när det inte är kvällsverksamhet och helgarbete kan förekomma.· Grundläggande för Fritid ungdom är att stödja ungdomsinitiativ och arbeta med ungdomars inflytande och delaktighet i socialt goda, drogfria och trygga miljöer. På våra mötesplatser bedrivs öppen, riktad och ungdomsproducerad verksamhet. Verksamheten bygger på frivilligt deltagande. All verksamhet utgår från ett hälsofrämjande perspektiv där vi erbjuder möjligheter till en aktiv fritid. En del av rollen innebär att samarbeta med andra som också kommer i kontakt med ungdomarna. Det kan till exempel vara personalen i skolan, kommunens socialsekreterare och fältassistenter, kvarterspolisen och vårdnadshavare. Fritidsledare kan arbeta förebyggande och vara en viktig del i arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Det ingår administrativt arbete dagligen i form av dokumentation, uppföljning och arbete i olika digitala system.· Mitt ledarskap som chef genomsyras av inflytande och delaktighet där jag försöker göra medarbetarna delaktiga i Fritid ungdoms processer och uppdrag.
Det här krävs för tjänsten
• Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som fritidsledare eller annan relevant högskoleutbildning på minst två år som arbetsgivaren bedömer likvärdig.· Du har god erfarenhet av arbete med ungdomar i öppen, riktad och gruppverksamhet.
Meriterande
• Du har erfarenhet av att arbeta med inflytande- och delaktighetsprocesser för barn och ungdomar, samt arbete med ungdomsråd och ungdomspotter där unga kan söka medel för ungdomsdrivna projekt.· Du har erfarenhet av arrangemang och kulturverksamhet för barn och unga.· Du har arbetat med KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan) som metod och dokumentationsverktyget Loggboken.· Du har erfarenhet av administrativa uppgifter, så som dokumentation och uppföljning.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
• Du är lyhörd och intresserad av mänskliga relationer.· Du ska kunna arbeta självständigt, vara flexibel, engagerad och ha god samarbetsförmåga.· Du har en god kommunikativ förmåga och har lätt för att uttrycka dig i såväl tal som skrift.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal.
