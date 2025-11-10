Fritidsledare i resursskola
2025-11-10
På Lärande Grundskola vill att varje elev når sina kunskapsmässiga och personliga mål utifrån sina egna behov och förutsättningar. Med hjälp av vår Lärandemodell skapar vi en inspirerande lärmiljö där helhet och sammanhang hänger ihop - precis som det gör i verkliga livet. Hos oss möter eleverna engagerade och närvarande lärare som väcker nyfikenhet, kreativitet och samarbete genom ett meningsfullt lärande.
Som resurs inom fritidshemmet hos oss skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. För att skapa trygghet och ge alla barn likvärdiga förutsättningar att lära för framtiden arbetar vi konceptuellt enligt en gemensam modell inom Lärandes förskolor och grundskolor. Vi kallar den Lärandemodellen. Den utgör basen för dig och dina kollegor i ert gemensamma uppdrag.
Du kommer arbeta praktiskt med skolans läroplan och stötta eleverna i deras lärande och även vara ett stöd i elevernas utveckling av sociala kompetenser.
Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla verksamheten för att ge eleverna de bästa förutsättningarna utifrån deras olika behov. Du har ett positivt bemötande mot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du lägger stor vikt vid att skapa goda relationer, ett tydligt ledarskap, anpassningar och använder väl genomtänkta metoder för att skapa studiero och trygghet i gruppen.
Vi är ett positivt kollegium som tycker om att utvecklas tillsammans. Du ser samarbete som ett givet sätt att utvecklas och bli ännu bättre. Du brinner för ditt uppdrag och arbetar för att göra skillnad för varje enskild elev. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar. Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• Pedagogisk utbildning.
• Mycket grundande kunskaper och goda erfarenheter av att arbeta med elever med diagnoser inom NPF.
• Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete inom resursskola eller anpassad skola.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat.
Vi söker dig som känner sig trygg i din roll och vi ser att du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Du har god förmåga att organisera och planera fritidsverksamhet och rastverksamhet och att leda andra i detta arbete. Du brinner för att skapa en meningsfull, trygg och varierande verksamhet för våra elever med organiserade aktiviteter med tydlig struktur.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
(https://www.larande.se/)
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här (https://www.greatplacetowork.se/). Ersättning
