Fritidslärare till Fornbackaskolans AG
2025-11-13
Fornbackaskolan är en tvåparallellig F-6-skola med cirka 340 elever och 80 personal. Vi är en grundskola och en anpassad grundskola, som även innefattar en avdelning för elever med rörelsehinder. På skolan finns också en egen särskild undervisningsgrupp och en kommungemensam särskild undervisningsgrupp. Fornbackaskolan är en mångkulturell skola som ligger mitt i ett bostadsområde där de flesta av våra elever bor. På Fornbackaskolan ser vi olikheter som en tillgång och trygghet där allas lika värde är i fokus.
På Fornbackaskolan arbetar vi utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Här är betydelsen av kommunikation och interaktion centralt. Lärarna använder sig av kooperativa stödstrukturer för att uppmuntra eleverna till att kommunicera och använda språket aktivt. Fokus ligger även på att stärka elevernas läsförmåga genom att systematiskt träna avkodning och språkförståelse. Vi arbetar aktivt med att öka elevernas ordförråd genom att introducera nya ord i meningsfulla sammanhang och erbjuda eleverna tillfällen att använda orden i samtalsövningar eller egna producerade texter.
Med hjälp av en tillgänglig lärmiljö säkerställer vi att alla elever får en positiv inlärningsupplevelse och får möjligheten att nå sin fulla potential. I klassrummen finns tillgång till interaktiva tavlor och surfplattor. Alla surfplattor är utrustade med programmen som finns i Skolon, kommunens gemensamma digitala plattform.
På Fornbackaskolan strävar vi efter att ha en god arbetsro i alla lärmiljöer och att alla elever upplever att de blir sedda. Genom vårt demokratiska uppdrag strävar vi efter att främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade. Skolans atmosfär upplevs som lugn och välkomnande. Skolans välförankrade traditioner är en del av den trygghet som finns i skolan.
Vi strävar efter att vår utemiljö ska vara tilltalande. Vi tror på en aktiv rast där elever och medarbetare får möjlighet att umgås i olika former, där lekfullhet och skapande står i centrum. Vi är delaktiga i trivselprogrammet, som är ett program för aktivitet och inkludering, där vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3-6 skapar möjligheter för ökad aktivitet på rasterna.
Som grundlärare mot fritidshem kommer du arbeta med att organisera en lärande, utvecklande och meningsfull fritidsverksamhet för eleverna. Arbetet innebär att planera och utveckla det pedagogiska arbetet, både enskilt och tillsammans med dina kollegor i arbetslaget.
Det ingår även att skapa ett fritidshem som är tillgänglig för alla elever genom att använda olika resurser och material.
Under skoltiden undervisar du eleverna i vissa PREST-ämnen, främst musik. Det finns även tid för planering, samverkan i klass samt rastverksamhet.
Vem är du? Dina personliga egenskaper
Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har förmåga till samarbete och relationskapande med såväl våra elever som föräldrar och kollegor. Du tar initiativ och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Tjänsten kräver att du kan kommunicera på ett tydlig sätt och att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Vi vill att du har förmågan att anpassa undervisningen och aktiviteterna för att eleverna ska lyckas och utifrån deras förutsättningar. Du ska vara flexibel och ha förmågan att ställa om när du ställs inför nya situationer.Kvalifikationer
• Du är legitimerad grundlärare mot fritidshem, inriktning musik
• Du har erfarenhet av att arbeta i den anpassade grundskolan eller i en KÖSU-grupp
• Du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift
Meriterande:
• Du har kunskaper i AKK och tecken som stöd.
• Du är väl förtrogen med digitala verktyg som du använder på ett kreativt sätt i undervisningen samt för egen planering, uppföljning och dokumentation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
