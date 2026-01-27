Fritidslärare till Bredsands skola
2026-01-27
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Bredsands skola är belägen strax söder om Sundsvall.
Skolan är en multikulturell F-6 skola med för närvarande cirka 120 elever. Digitalisering är prioriterat och skolans ambition är att ligga i framkant när det gäller att använda modern teknik för att bidra till hög kvalité och hög måluppfyllelse. Läs mer om oss här: https://sundsvall.se/kommun/utbildning-och-forskola/grundskola/grundskolor/kommunala-grundskolor/bredsands-skola-f-6
Våra medarbetare är viktiga för oss!
Så här bidrar du i rollen som fritidslärare
Lärare i fritidshem som är kopplat till ett årskursteam under skoldagen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker en behörig lärare mot fritidshem /fritidspedagog. Du har goda kunskaper i svenska språket. Flerspråkighet är meriterande. Du har god vana av att använda tekniska hjälpmedel. Du ska ha en välutvecklad förmåga avseende användandet av IT som pedagogiskt verktyg för eleverna. Väl förankrad i läroplanens mål för fritidshem. Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i barngrupp. Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom fritidshem.
Vi söker en person som har god samarbetsförmåga, år positiv och initiativtagande, du har förmåga att arbeta strukturerat och är handlingskraftig. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet.
Bra att veta
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
