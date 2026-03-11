Fritidslärare/Fritidspedagog Vallaskolan
Vallaskolan är en F-9 skola som ligger på Frösön i Östersund och har ca 573 elever. Skolan ligger vackert belägen på Frösön med storslagen utsikt mot fjällvärlden. Vallaskolans målsättning är att varje elev ska nå sina kunskapsmål, vara trygga och trivas. Vi har en fin utemiljö nära Storsjön med stora naturnära lekytor samt fotbollsplan. Under vintertid finns skidlek och isbana precis utanför knuten.
Vi söker nu 5 st Lärare i fritidshem på tillsvidare, 100%.
Ditt nya jobb
På Vallskolan har vi stort fokus på lärande och utveckling för såväl elever som personal. Vi arbetar med noggrann uppföljning och utvärdering för att utveckla skolan utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Vi arbetar med att utveckla vår undervisning genom kollegialt lärande mot våra mål inom kunskap, trygghet och trivsel.
På vår skola omges du av kollegor som är professionella och engagerade där vi också har höga förväntningar på varandra. Vi trivs tillsammans!
På Vallaskolans fritidshem arbetar vi systematiskt mot läroplansmålen genom vår målblomma. Målblomman synliggör och konkretiserar vår verksamhet på Vallaskolan. Innehållet i målblomman genomsyrar vår verksamhet på fritidshemmet.
Vanliga arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga fritidslärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i fritidshemmet utifrån läroplanens mål. Under skoltid samverkar du med klasslärare och stödjer enskilda elever och klassen. Som lärare i fritidshemmet gör du stor skillnad för eleven. Du finns med hela dagen och får en helhetsbild hur eleven och klassen fungerar under skoltid och fritidshemstid. Det ger dig som pedagog fantastiska möjligheter att analysera elevens och klassens behov för att sedan göra aktiviteter som stärker eleven och klassen. Du genomför rastaktiviteter, aktiviteter inom skapande, rörelse, lek och social gemenskap. Våra lärare i fritidshemmet har goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag genom planeringstid och handledning.
Om du är behörig att undervisa i ett ämne kan undervisning i aktuellt ämne ingå i dina arbetsuppgifter.
Din kompetens

Kvalifikationer
• Legitimerad fritidspedagog/grundlärare i fritidshem.
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• God datorvana.
Meriterande
• Du har god kunskap om fritidshemmets styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
• Erfarenhet av att arbeta med elever med NPF.
• Utbildning inom idrott och hälsa.
Vi söker dig!
Vi söker dig som är flexibel och har god ledarskapsförmåga. Du har en stark empatisk förmåga och är skicklig på att skapa och utveckla goda relationer. Du trivs med att samarbeta med andra och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat där samrabete och gemensamma mål står i fokus.
Tillträde 11 augusti 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret samt misstankeregister.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan.
Östersunds Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Lotta Johansson lotta.johansson@ostersund.se 0702445211 Jobbnummer
