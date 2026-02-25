Fritidslärare/Fritidspedagog till Fåker och Ångsta
Ångsta skola är en F-6 skola med cirka 80 elever. Fåker skola är just nu en F-3 skola på 40 elever. Våra skolor är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På skolorna har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi har olika fokusområden under läsåren. Till hösten kommer vi utveckla den matematiska förmågan i alla verksamheter och arbetar aktivt med språkbruket där vi vuxna är goda förebilder. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Vi söker nu 5 Fritidshemslärare på 50-100% på glesbygdsskolorna Fåker och Ångsta skolor/fritidshem från augusti 2026.
Ditt nya jobb
Din arbetsuppgift är att bedriva undervisning på fritidshemmet. Du kommer att ansvara för planering, genomförandet, dokumentation och uppföljningar. Samarbete med övriga arbetslaget och hemmet är viktigt för att säkerställa att eleverna får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Behovet av att anpassa verksamheten för att möta alla är ett stort och viktigt uppdrag.
Som lärare i fritidshem kommer du även att arbeta som stöd för elever på lektionstid. Beroende på inriktning så kan du ha egna lektioner under skoldagen. Du arbetar för att elever ska kunna nå sina mål och för att skapa positiv miljö för dem i deras lärande, både under skoltid som under fritidsverksamheten. Du kommer vara den person som får eleverna att känna sig sedda, hörda och viktiga - den så kallade hemliga ingrediensen i vårt skolmål. På dessa små skolor lär man känna alla elever och vårdnadshavare väl och samarbetet skola/fritidshem- hem, är en viktig del i yrket.
Tjänsten innebär också att du ska vara tillgänglig även under raster då du ska stötta elever i behov av stöd eller ha rastaktiviteter.
Vanliga arbetsuppgifter
• Elevstöd i klassrummet men också i olika aktiviteter på raster.
• Planera och genomföra aktiviteter som stimulerar elevernas lärande på andra sätt än skoltid
• Utveckla fritidshemmet som följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet.
• Samarbeta med pedagoger och övrig personal samt hemmen.
Din kompetens
Krav
• Legitimerad fritidspedagog/grundlärare i fritidshem
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du har god datorvana.
Meriterande
• Det är meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet.
• Det är meriterande att ha erfarenhet av att arbeta med elever med NPF eller elever inom anpassad grundskola då samarbetet och samverkan med skolans övriga verksamhet sker regelbundet
• Det är meriterande om du har jobbat med digitala system riktade till skola och fritids, till exempel: Google, Office, Tempus.
• Du har god kunskap om fritidshemmets styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
• Du har körkort
Vi söker dig!
Du som strävar efter att utveckla varje elevs förmågor kunskapsmässigt och socialt. Som person är du flexibel, trygg och kan behålla lugnet i stressade situationer. Du utmanar och inspirerar eleverna och arbetar för ett aktivt elevinflytande. Du har också en god samarbetsförmåga och ser det som en självklarhet att ha en tydlig och öppen dialog med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret samt misstankeregister.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
