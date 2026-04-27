Fritidsgårdarna söker nu nya fritidsledare
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Växjö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Växjö
2026-04-27
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-27
Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Fritididsgårdsverksamhetens uppdrag är att erbjuda ungdomar trygga och meningsfulla fritidsaktiviteter på våra fritidsgårdar och Noder. I Växjö kommun är fritidsgårdarna lokaliserade på våra nio skolor för årkurs 7-9 samt på Nod Norr och Söder. Vi är medlemmar i KEKS nätverket och vi använder The Logbook för verksamhetens dokumentation och uppföljning.
Vi söker nu tre fritidsledare: 1 tjänst 100% på Elin Wägner fritidsgård, 1 tjänst 100% delad mellan Elin Wägner och Hagaviks fritidsgård samt 1 tjänst 75% på Ringsbergs fritidsgård. Arbetsplatsen är på angiven fritidsgård på dagtid, på Nod Norr under frida tiden och ibland på andra arenor.
Vi erbjuder:
* Arbete där ungas egna idéer, inneboende kompetenser, intressen och det egna skapandet ska stå i centrum.
* Positiva, trygga och meningsfulla fritidsarenor vilka är viktiga skyddsfaktorer för barn och unga.
* Arbete med lovverksamhet och arrangemang.
* Verksamheter som är aktiva med mycket fokus på rörelser.
* Arbete med värderings och gruppstärkande övningar med elever/ungdomar. Både i och utanför klassrummet.
* Samverkan med skola, organisationer, myndigheter, skola, föreningsliv, studieförbund och övriga verksamheter som arbetar med utvecklings-och ungdomsfrågor.
Uppdrag och arbetsuppgifter:
Uppdraget innebär att utifrån ett främjande perspektiv ta tillvara besökarnas resurser och erbjuda möjligheter för våra ungdomar att förverkliga sina idéer och färdigheter. Vi vill stärka unga i deras utveckling genom det informella lärandet som sker i de olika verksamheterna. På fritidsgårdarna/Noderna ställs krav på besökarnas delaktighet och att man som besökare är medskapare till verksamheten och aktiviteter som fyller den. Du som söker jobb hos oss behöver därför ha egna tankar om hur du kan bidra till det i praktiken.
Som fritidsledare i Växjö kommun ingår du i ett arbetslag på fritidsgården i nära samverkan med skolan och ett annat arbetslag på den fria tiden Nod Norr. Obs, tjänsten på Ringsberg är självständig arbetet under dagtid i samarbete med skolan. Nod Norr är en sammanslagning av fritidsgårdarna på Elin Wägner, Ringsberg, Hagavik och Norregård.
Som fritidsledare i Växjö Kommun ingår tjänstgöring på kvällstid och helger enligt schema. Vid lov förekommer ökad arbetstid på kvällstid. Den huvudsakliga målgruppen är högstadiet men i vissa fall kan man även jobba med såväl yngre som äldre ungdomar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fritidsledarutbildning eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig och brinner för att jobba med barn och ungdomar.
Som person är du positiv och har tidigare erfarenhet av fritidsgårdsverksamhet. Du har lätt för att samarbeta, skapa relationer, ta egna initiativ och är en god förebild. Vi söker dig som är flexibel och har lätt för snabba förändringar. Vidare ska du ha förmåga att planera och utföra arbetet på ett konstruktivt sätt, samt initiera nya och kreativa idéer. Du ska vara trygg i dina värderingar och etiska ställningstagande och kan förmedla det till ungdomarna. Viktigt är också att du har en förmåga att känna in och lyssna på omgivningen för att kunna ta rätt beslut i samråd med kollegor.
För att trivas i rollen som fritidsledare är det en förutsättning att du tycker om att arbeta i team, där uppsatta gemensamma regler upprätthålls i det vardagliga med ungdomarna. Det är samtidigt viktigt att du självständigt kan planera och hålla i aktiviteter. Du ser ungdomarna som en resurs och har ett coachande förhållningssätt. Du ska vilja vara med och bedriva utvecklingsfrågor för en inkluderande verksamhet.
Vi välkomnar fördjupad kompetens i KEKS-metoden, jämlikhetsfrågor, musik och dylikt. Arbetet ställer krav på körkort, simkunnighet och vattenvana.
Vi ser gärna att du hänger med i ungdomsfrågor och olika trender lokalt och nationellt.
Välkommen med din ansökan! Ange vilken roll av annonsens tre tjänster som du söker i första och andra hand.
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 174/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ
För detta jobb krävs körkort.
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
9876300