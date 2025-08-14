Fritidsassistent till Positivparken
Göteborgs kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2025-08-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Vill du vara en del av ett dynamiskt team som arbetar främjande och förebygger för barn och ungdomar? Vi söker en engagerad fritidsassistent till Positivparkens bemannade utflyktslekaplats i Sydväst.
Som fritidsassistent kommer du att arbeta i Positivparkens bemannade utflyktslekplats och med Lindens öppna fritidsverksamhet för barn 10-12 år. Du kommer att vara en del av en fritidsenhet med flera verksamheter i olika delar av stadsområdet. Vi strävar mot gemensamma mål, men varje mötesplats har också sin egen profil och riktar sig till olika åldersgrupper. Målgruppen för parken är 0-100 år med särskilt fokus på barn och ungdomar i grundskoleålder. Du kommer att samarbeta brett med övriga inom fritidsverksamheten, skolor, vårdnadshavare, föreningar, kulturhus och socialtjänsten.
Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta planering, genomförande och utvärdering av fritidsaktiviteter och arrangemang baserat efter behov. I arbetet ingår det att stötta barn och ungdomar till meningsfull fritid såväl som att bidra till det trygghetsskapande arbetet i området. Verksamheten riktar sig både till boende i närområdet och till hela staden och sker både inom- och utomhus. I tjänsten ingår att arbeta kvällar och helger med regelbundenhet. Detta är en tjänst för dig som tycker om att arbeta både utomhus och inomhus.
Vi värdesätter din förmåga att samarbeta och skapa nätverk för att nå ut till vår primära målgrupp inom fritid, samtidigt som du bidrar till generationsöverskridande arbete.
Ge dig själv möjligheten att göra skillnad, skapa positiva mötesplatser och ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Så vad väntar du på? Ansök nu och bli en del av Stadsområde Välfärd och Fritid!Kvalifikationer
Grundläggande förutsättning för tjänsten är eftergymnasial utbildning som fritidsledare eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Det är även ett krav att du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i öppen fritidsverksamhet.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver.
Du kommer med nya idéer och synvinklar på jobbet och för att lösa problem. Du är nyfiken och uppmuntrar till dialog och frågor, och du kan se fler än en möjlig lösning. Din kreativitet kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
ÖVRIGT
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C268216". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Enhetschef
Helene Melin helene.melin@socialsydvast.goteborg.se 0736 66 04 13 Jobbnummer
9459165