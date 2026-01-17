Frisörer sökes
Milexa Beauty Lounge AB / Hälsojobb / Kristianstad
2026-01-17
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Milexa Beauty Lounge AB i Kristianstad
Vi söker nu frisörer till vår helt nyrenoverade skönhetssalong med ett modernt och exklusivt koncept.
Hos oss samlas flera behandlingar under samma tak i en stilren, professionell och inkluderande miljö där kvalitet och service står i fokus.
Salongen är utformad för att erbjuda en trygg och respektfull upplevelse för alla kunder. Vi har bland annat ett privat rum för klippning, anpassat för kvinnor som täcker sig och önskar full integritet.
Vi söker frisörer som:
-Brinner för kvalitet och estetik
• Är professionella, lyhörda och serviceinriktade
• Vill arbeta i en inkluderande och modern miljö
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: Milexa2025@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Milexa Beauty Lounge AB
(org.nr 559547-5632)
Cardellsgatan 19 (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9690060