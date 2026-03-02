Frisör till Klippverket
2026-03-02
frisör till Klippverket
Klippverket söker nu en erfaren och serviceinriktad damfrisör/herrfrisör som vill bli en del av vårt team!
Det finns möjlighet att hyra en stol hos oss.
Vi är en modern salong som erbjuder klippning, skäggtrimning, styling och professionell kundservice. Nu växer vi och behöver förstärkning.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Klippning av herr och dam
Skäggtrimning och rakning
Fadetekniker och moderna frisyrer
Styling och rådgivning
Säkerställa en positiv kundupplevelse
Hålla ordning och skapa en trivsam arbetsmiljö.Kvalifikationer
Erfarenhet som barberare eller herrfrisör
God känsla för service och kundbemötande
Noggrann, punktlig och professionell
Självständig men också bra på att samarbeta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: Klippverket@outlook.com Arbetsgivare Abdo, Ali Ahmad
Norrahamngatan 10 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Arbetsplats
Klippverket Kontakt
ALi Abdo Klippverket@outlook.com 0762391061 Jobbnummer
9772834