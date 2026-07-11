Frisör sökes
Hårstudion Öster AB / Hälsojobb / Örebro Visa alla hälsojobb i Örebro
2026-07-11
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Hårstudion Öster söker en engagerad och serviceinriktad frisör.
Vi söker dig som:
• Är utbildad frisör.
• Är positiv, ansvarstagande och brinner för yrket.
• Trivs med att ge kunder hög service.
Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
• Bra arbetsvillkor, marknadsmässig lön enligt överenskommelse
• En modern salong med en trogen kundkrets.
• Tillträde enligt överenskommelse.
Låter det intressant? Skicka din ansökan med en kort presentation och CV till harstudionoster@gmail.com
Vi tar endast emot ansökningar via e-post. Tack för att du respekterar att vi inte har möjlighet att ta emot ansökningar i salongen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: Harstudionoster@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hårstudion Öster AB
(org.nr 559260-6577) Jobbnummer
10000244