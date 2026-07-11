Frisör sökes

Hårstudion Öster AB / Hälsojobb / Örebro
2026-07-11


Visa alla hälsojobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hårstudion Öster AB i Örebro

Hårstudion Öster söker en engagerad och serviceinriktad frisör.
Vi söker dig som:
• Är utbildad frisör.
• Är positiv, ansvarstagande och brinner för yrket.
• Trivs med att ge kunder hög service.
Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
• Bra arbetsvillkor, marknadsmässig lön enligt överenskommelse
• En modern salong med en trogen kundkrets.
• Tillträde enligt överenskommelse.
Låter det intressant? Skicka din ansökan med en kort presentation och CV till harstudionoster@gmail.com
Vi tar endast emot ansökningar via e-post. Tack för att du respekterar att vi inte har möjlighet att ta emot ansökningar i salongen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: Harstudionoster@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hårstudion Öster AB (org.nr 559260-6577)

Jobbnummer
10000244

Prenumerera på jobb från Hårstudion Öster AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hårstudion Öster AB: