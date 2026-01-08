Frisör och barberare sökes
2026-01-08
Vi söker frisör & barberare till vår barbershop i Gallerian Piteå!
Är du en frisör eller barberare som brinner för hantverket och kundservice? Då kan du vara den vi söker!
Vår barbershop i Gallerian Piteå växer och vi vill nu förstärka vårt team med en frisör och/eller barberare som vill arbeta i en modern, trivsam och professionell miljö.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av herrklippning, skäggtrimning och styling (meriterande)
Är serviceinriktad, social och noggrann
Gillar att arbeta i team men även är självgående
Har passion för yrket och vill utvecklas
Vi erbjuder:
Arbete i en populär barbershop med bra kundflöde
Trevlig arbetsmiljö och härligt team
Möjlighet till heltid/deltid eller enligt överenskommelse
Konkurrenskraftiga villkor
utbildningar i barbering och herrklippningar
Plats: Gallerian Piteå
Start: Enligt överenskommelse
Låter detta intressant?
Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Samtal
E-post: abdullah_khaled40@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bara Barbershop Piteå AB
(org.nr 559390-1779), https://www.barbershoppitea.se/
Hamngatan 42 B (visa karta
)
941 32 PITEÅ Kontakt
Abdulla Jamal abdullah_khaled40@hotmail.com 0737302660 Jobbnummer
9672658