Frisör och barberare sökes

Bara Barbershop Piteå AB / Hälsojobb / Piteå
2026-01-08


Vi söker frisör & barberare till vår barbershop i Gallerian Piteå!

Är du en frisör eller barberare som brinner för hantverket och kundservice? Då kan du vara den vi söker!

Vår barbershop i Gallerian Piteå växer och vi vill nu förstärka vårt team med en frisör och/eller barberare som vill arbeta i en modern, trivsam och professionell miljö.

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av herrklippning, skäggtrimning och styling (meriterande)
Är serviceinriktad, social och noggrann
Gillar att arbeta i team men även är självgående
Har passion för yrket och vill utvecklas

Vi erbjuder:

Arbete i en populär barbershop med bra kundflöde
Trevlig arbetsmiljö och härligt team
Möjlighet till heltid/deltid eller enligt överenskommelse
Konkurrenskraftiga villkor
utbildningar i barbering och herrklippningar

Plats: Gallerian Piteå
Start: Enligt överenskommelse

Låter detta intressant?
Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Samtal
E-post: abdullah_khaled40@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bara Barbershop Piteå AB (org.nr 559390-1779), https://www.barbershoppitea.se/
Hamngatan 42 B (visa karta)
941 32  PITEÅ

Kontakt
Abdulla Jamal
abdullah_khaled40@hotmail.com
0737302660

Jobbnummer
9672658

