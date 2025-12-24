Frisör & Barberare
2025-12-24
Söker en erfaren barber eller frisör att jobbar heltid eller deltid på min salong I centrala Svedala. Bra läge nära tågstationen. Lön kan diskuteras , fast lön eller provisionsbaserad.
välkommen att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: maksimilijan2105@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
Hantverkaregatan 28 A Lgh 1103
)
233 42 SVEDALA
Instacut
9663710