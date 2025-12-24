Frisör & Barberare

Samardjioski, Mirche / Svedala
2025-12-24


Söker en erfaren barber eller frisör att jobbar heltid eller deltid på min salong I centrala Svedala. Bra läge nära tågstationen. Lön kan diskuteras , fast lön eller provisionsbaserad.

välkommen att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: maksimilijan2105@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Samardjioski, Mirche
Hantverkaregatan 28 A Lgh 1103 (visa karta)
233 42  SVEDALA

Arbetsplats
Instacut

Jobbnummer
9663710

